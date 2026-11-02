Chấp nhận lỗ tiền triệu, nhiều người bán iPhone Duo sau vài ngày sử dụng

Quân Huỳnh, chủ của Huỳnh Nguyên Store, một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple tại TPHCM, chia sẻ trong những ngày qua anh đã mua lại rất nhiều iPhone Duo, đặc biệt là phiên bản 256GB từ những người sử dụng vài ngày rồi bán lại.

Nhiều người chấp nhận lỗ, sẵn sàng bán lại iPhone Duo. Ảnh: Quân Huỳnh

Những người bán lại chiếc iPhone gập mới của Apple này vì lo ngại câu chuyện nứt màn hình được Apple xác nhận và truyền thông đưa tin nhiều trong những ngày qua.

“Họ chấp nhận lỗ vài triệu so với giá gốc vì sợ chiếc iPhone của mình sẽ gặp sự cố nứt màn hình, trong khi thực tế nó chưa bị gì”, anh Quân cho biết.

Đáng chú ý, theo anh Quân, giá iPhone Duo ở thị trường mua bán lại trong những ngày qua liên tục sụt giảm. Nếu như trong hai ngày đầu mở bán, một chiếc iPhone Duo có thể giúp người ta thu lời từ 12-15 triệu đồng vì khan hàng, thì giờ đây hàng không thiếu và giá cũng không chênh lệch nhiều nữa.

Đơn cử, với một chiếc iPhone Duo phiên bản 256 màu đen hàng Việt Nam hiện có giá khoảng hơn 65 triệu đồng, trong khi đó với những phiên bản xách tay về từ thị trường quốc tế, mức giá chỉ hơn 64 triệu đồng. Thậm chí, một số người ôm hàng chờ giá cao để bán đã bị lỗ trong những ngày qua.

Anh Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store chuyên kinh doanh iPhone của Apple, cũng chia sẻ nếu như những ngày đầu mở bán iPhone Duo, do khan hàng nên thị trường mua bán lại nhiều người thu lời cả chục triệu đồng, thì giờ đây mức giá đã về bằng với giá niêm yết tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ của Apple.

Theo anh Tuấn Thanh, sở dĩ mức giá về như trên là hiện nay hàng đã có nhiều và không còn khan hiếm. Nhiều người đặt hàng iPhone Duo trên các hệ thống đã được giao hàng và họ bán lại do không có nhu cầu sử dụng hoặc sản phẩm không được như họ mong đợi.

Tuy nhiên, anh Tuấn Thanh cho biết, thực tế những người bán lại các suất này về bản chất là lỗ so với giá niêm yết, nhưng nếu tính số tiền họ bỏ ra thực tế thì vẫn lời. Số tiền lời này do khi mua tại các hệ thống bán lẻ họ chọn các phương thức thanh toán bằng thẻ có thể giảm được từ 1 đến 3 triệu đồng.

Đơn cử, với một chiếc iPhone Duo phiên bản 256 GB có giá 64,99 triệu đồng, họ có thể bán lại với giá 64-64,5 triệu đồng và vẫn có lời ít chứ không lỗ.

Một người mua bán lại iPhone Duo khác là anh Đào Huy Việt, chủ của Nhật Huy Mobile cũng chia sẻ, thực tế iPhone Duo sẽ rất khó dùng, khi Apple không tích hợp Face ID và ứng dụng vẫn còn nhiều thứ chưa đồng bộ...

Tuy nhiên, vì nó là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple nên tạo được sự tò mò của rất nhiều người muốn khám phá và sở hữu sớm.

Chính vì thế, trong những ngày đầu, sản phẩm này nhanh chóng khan hàng, có những người sẵn sàng trả giá cao để mua nó; chẳng hạn như có vị khách đã bỏ ra 129 triệu để sở hữu bản iPhone Duo 2 TB từ cửa hàng của anh.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, cũng vị khách đó đã bán lại chiếc iPhone Duo với giá 110 triệu đồng (lỗ 19 triệu đồng), vì cảm thấy khó dùng và không phù hợp.

Ở vai trò là một khách hàng, chị Lisa Châu, CEO kiêm Giám đốc điều hành của TLC Trading, cũng cho biết chị đã bán chiếc iPhone Duo sau vài ngày sử dụng vì thấy không phù hợp với mình. Chiếc smartphone gập này của Apple quá to, thô và cấn tay khi cầm nắm.

Chị chia sẻ, cảm giác cầm nắm chiếc iPhone của Apple không bằng Z Fold 8 của Samsung và các ứng dụng cũng chưa tương thích hay mượt mà như mình mong muốn.