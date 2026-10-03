Chập điện, một trang trại gà ở Nghệ An bị thiệt hại nặng

Gần 12 nghìn con gà trong trang trại gia đình anh Đặng Quốc Soái bị chết. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Chiều 3/10, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Văn Kiều, Nghệ An cho biết: Sự cố chập điện xảy ra, gây thiệt hại lớn xảy ra vào sáng cùng ngày, tại trại gà của gia đình anh Đặng Quốc Soái ở xóm 9, xã Văn Kiều.

Người dân địa phương hỗ trợ gia đình anh Đặng Quốc Soái thu gom gà chết, vệ sinh chuồng trại. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Theo thống kê ban đầu, có gần 12 nghìn con gà bị chết. Do gà còn non, phần lớn chưa đủ trọng lượng để xuất bán.

Tổng thiệt hại của gia đình anh Soái ước tính gần 1 tỷ đồng.

Số gà chết còn non, chưa đến ngày xuất bán. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Đây không phải là lần đầu trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại lớn do sự cố chập điện.

Gần đây nhất, sự cố chập điện khiến hơn 5.000 con gà (75 ngày tuổi) của một trang trại nuôi trên địa bàn xã Con Cuông bị chết, khiến hộ chăn nuôi thiệt hại hơn 750 triệu đồng.