Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Trần Thị Bích Vân - Phó Trưởng phòng Tổng Giám đốc, Công ty Acecook Việt Nam trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em con ngư dân

Tham gia đoàn công tác có ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, lãnh đạo phòng chuyên môn và chuyên viên của Quỹ, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Trẻ em được trao quà lần này là những em được hưởng lợi từ Dự án “Gói mì hạnh phúc”, Dự án “Thả lưới ước mơ” do do Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao học bổng, bảo trợ dài hạn cho trẻ em là con ngư dân trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 337 triệu đồng. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có 18 trẻ em là con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn từ dự án “Thả lưới ước mơ”, mỗi em được nhận 6 triệu đồng tiền mặt; 30 trẻ em được nhận học bổng (1,5 triệu đồng/em) và 671 trẻ em tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và Trung tâm Công tác xã hội được hỗ trợ mì, rau, trứng. Tỉnh Đắk Lắk có 10 trẻ em con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn (6 triệu đồng/em/năm).

Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp các em được thưởng thức những bữa ăn ngon, an toàn an tâm từ các sản phẩm của công ty, tiếp thêm niềm tin và động lực học tập từ những suất học bổng, bảo trợ dài hạn giúp các em có điều kiện trang trải cuộc sống để tiếp tục phấn đấu con đường học tập của mình. Đồng thời, giúp công tác vận động người dân cho trẻ em đến trường của các thầy cô vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo được hiệu quả hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ bỏ học.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Công ty Acecook Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam suốt 7 năm qua, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn lượt trẻ em trên cả nước.

Trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần Acecook Việt Nam luôn tin tưởng và đồng hành cùng Quỹ trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, qua đó động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam mong muốn doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, để mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập, phát triển và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dự án “Gói mỳ hạnh phúc” được Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam từ năm 2019 nhằm hỗ trợ phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2030.

Dự án hỗ trợ trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi hiện học tập tại các điểm trường/trường, khu nhà ở nội trú, lớp học bán trú (dành cho học sinh mẫu giáo) hoặc Trung tâm/Cơ sở giáo dục đặc biệt cho trẻ em tự kỷ, Trung tâm bảo trợ xã hội/cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lâu dài tại các tỉnh/thành phố; hỗ trợ học tập để các em đủ điều kiện đến trường bằng việc trao hỗ trợ học bổng và bộ dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

Đại tá Bùi Việt Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải Quân và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa

Hưởng ứng chương trình “Hải quân đỡ đầu con ngư dân” của Hải Quân Việt Nam, năm 2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp xây dựng và triển khai Dự án “Thả lưới ước mơ” - hỗ trợ cho trẻ em con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn (6 triệu đồng/em/năm) tại 18 tỉnh, thành phố ven biển.

Đối tượng nhận hỗ trợ là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em thuộc gia đình chính sách, trẻ em vùng hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Thông qua Dự án nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.

Bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Trần Lê - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Công tác xã hội Phú Yên và trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em con ngư dân

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi là Luật Trẻ em 2016). Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia Toạ đàm chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống, mong muốn và hành trình vươn lên trong cuộc sống

Các đại biểu chụp ảnh với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ tại chương trình

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Hai, Hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tính đến tháng 5/2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 36 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hoạt động “Tận tâm – Minh bạch – Kịp thời – Cùng tham gia” đã vận động được gần 2.000 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho hơn 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Hiện nay, trong tổng số hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 3,2%) và trên 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo) rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội.