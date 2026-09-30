Chắp cánh ước mơ nơi vùng cao Tà Xùa

Một giờ học của cô và trò Trường PTDTBT Tiểu học Tà Xùa.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Tà Xùa được sáp nhập từ Trường Tiểu học, THCS Tà Xùa và Trường Tiểu học Làng Chếu. Năm học 2026-2027, nhà trường có 1.022 học sinh, chia thành 39 lớp, bố trí tại 1 điểm trường trung tâm, 1 phân hiệu và 7 điểm trường lẻ. Thầy giáo Đặng Văn Đon, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Nhằm giúp học sinh, nhất là các em lớp 1, sớm sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và học tập, trường tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt từ sớm, trước thời điểm khai giảng chính thức 1 tháng. Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng được lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt, tạo môi trường để học sinh rèn luyện, sử dụng tiếng Việt thường xuyên.

Bám sát chương trình năm học, giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh vùng cao. Công nghệ thông tin cũng được tăng cường ứng dụng trong thiết kế bài giảng; hình ảnh, video trực quan được đưa vào các tiết học, giúp học sinh dễ quan sát, tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức. Cô giáo Cầm Thị Hậu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1, chia sẻ: Những ngày đầu đến trường, học sinh lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ. Giáo viên tạo không khí gần gũi, thân thiện để các em cảm thấy an toàn và hứng thú với việc học. Trong mỗi tiết học, chúng tôi lồng ghép trò chơi, câu chuyện và các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, giúp các em mạnh dạn tham gia và chủ động hơn.

Năm học 2026-2027, nhà trường có hơn 500 học sinh bán trú. Để bảo đảm bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; nhân viên nhà bếp được bảo đảm điều kiện sức khỏe và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn đều thực hiện theo quy trình, có sự kiểm tra, giám sát của nhà trường và phụ huynh.

Giờ học tiếng Việt của cô và trò Trường PTDTBT Tiểu học Tà Xùa.

Em Sồng Páo Chua, học sinh lớp 5A2 của trường, chia sẻ: Các thầy cô luôn quan tâm và chỉ bảo cho chúng em. Chỗ nào chưa hiểu thì thầy cô giảng lại, hướng dẫn thêm. Trong các tiết học, thầy cô còn cho chúng em xem nhiều hình ảnh và tham gia các hoạt động nên bài học rất thú vị, dễ hiểu.

Những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học đạt 98,3%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Nhà trường cũng tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, năng khiếu; nhiều em đạt giải tại các cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, VioEdu. Bên cạnh kiến thức, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ và thể thao. Học sinh được tìm hiểu trang phục, nhạc cụ truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc Mông. Qua đó, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và hiểu hơn về những nét văn hóa gắn với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất. Hiện nay, trường thiếu 2 giáo viên Tiếng Anh và 1 giáo viên văn hóa. Để bảo đảm việc dạy học, nhà trường phối hợp mượn giáo viên Trường THCS Tà Xùa, đồng thời tổ chức ghép lớp trực tiếp. Cơ sở vật chất còn thiếu nhà hiệu bộ và một số phòng chức năng. Nhà trường mong muốn tiếp tục được quan tâm đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Cô giáo và các em học sinh trao đổi kiến thức ngoài giờ học.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng giáo án, thiết kế bài giảng; duy trì các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. Cùng với đó, giáo viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt khả năng tiếp thu của từng học sinh để có cách hỗ trợ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Với thầy, cô giáo nơi vùng cao Tà Xùa, mỗi tiến bộ trong học tập hay việc đều đặn đến trường của học sinh là một kết quả đáng quý. Những chuyển biến ấy là động lực để các thầy, cô tiếp tục kiên trì gắn bó với công việc gieo chữ, góp phần mở thêm cơ hội học tập và tạo nền tảng cho tương lai của học sinh vùng cao.