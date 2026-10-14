Chắp cánh ước mơ nơi phên giậu Tổ quốc

ĐBP - Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn dành sự quan tâm, chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Bằng việc làm thiết thực và sự đồng hành trong cuộc sống, những người lính quân hàm xanh góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nà Bủng luôn yêu thương, chăm sóc các em con nuôi của đơn vị.

Sinh năm 2014, em Sùng A Sơn, bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng được Đồn Biên phòng Nà Bủng nhận nuôi từ năm 2022. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố không có việc làm ổn định, mẹ bị mù cả hai mắt nên việc chăm lo cho Sơn gặp nhiều khó khăn. Từ ngày về sống tại đơn vị, em có điều kiện học tập, sinh hoạt trong môi trường nền nếp, kỷ luật, được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, hướng dẫn từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Qua thời gian gắn bó, sinh hoạt tại đồn biên phòng, Sơn dần hình thành thói quen tự giác, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân, chấp hành giờ giấc và chủ động hơn trong học tập. Sự động viên, chỉ bảo thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ giúp em có thêm động lực phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Sơn chia sẻ: “Từ khi về ở với các chú bộ đội, con được chăm sóc, dạy bảo và giúp đỡ nhiều trong học tập. Con rất vui khi được các chú quan tâm. Con sẽ cố gắng học thật tốt, rèn luyện bản thân để sau này trở thành bộ đội biên phòng, góp sức bảo vệ quê hương, đất nước”.

Em Giàng A Nhìa sinh năm 2015, hiện là học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nà Bủng, xã Nà Bủng được Đồn Biên phòng Nà Bủng nhận nuôi, chăm sóc. Bố mất sớm, mẹ không có việc làm ổn định, gia đình đông con nên cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Thiếu vắng tình cảm của bố từ khi còn nhỏ, Nhìa chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, sự đồng hành của những người lính biên phòng có ý nghĩa thiết thực đối với em. Những lời động viên, chỉ bảo gần gũi giúp Nhìa dần thích nghi với môi trường mới, thêm tự tin, chủ động trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Thiếu tá Sùng A Phông, cán bộ vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nà Bủng cho biết: “Thời gian đầu mới về đơn vị, các cháu nhỏ, chưa quen nếp sinh hoạt nên thường nhớ nhà, có cháu còn khóc, cần cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ở bên động viên, chăm sóc. Chúng tôi kiên trì hướng dẫn các cháu từ những việc hàng ngày, tạo cảm giác gần gũi để các cháu yên tâm gắn bó với đơn vị. Đến nay, các cháu đã tiến bộ hơn, biết tự chăm sóc bản thân, có ý thức trong học tập và sinh hoạt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định phải dành tình cảm, trách nhiệm như đối với con em trong gia đình, giúp các cháu trưởng thành và có tương lai tốt đẹp hơn”.

Tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện trong môi trường thuận lợi, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” góp phần chia sẻ gánh nặng với gia đình trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy con. Anh Sùng A Của, bố đẻ em Sùng A Sơn, con nuôi Đồn Biên phòng Nà Bủng chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào một mình tôi, trong khi việc chăm sóc, nuôi dạy con cần nhiều thời gian và chi phí. Từ khi Sơn được Đồn Biên phòng Nà Bủng nhận nuôi, gia đình yên tâm hơn vì cháu được các chú quan tâm, có điều kiện học tập, sinh hoạt đầy đủ hơn.

Từ năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Nà Bủng đã nhận nuôi, chăm sóc 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình nuôi dưỡng con nuôi được đơn vị gắn với giáo dục, rèn luyện và phối hợp với gia đình, nhà trường nhằm bảo đảm các em được quan tâm toàn diện, phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh. Qua đó, các em từng bước thích nghi với môi trường sinh hoạt tại đơn vị, nâng cao ý thức tự giác, nền nếp trong học tập và cuộc sống.

Trung tá Vàng A Chua, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nà Bủng cho biết: “Đơn vị luôn xác định, chăm sóc các cháu phải gắn với giáo dục, rèn luyện để các cháu phát triển toàn diện. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi bố trí nơi ăn, ở, học tập phù hợp, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các cháu trong sinh hoạt hàng ngày. Từ việc chấp hành giờ giấc, giữ gìn vệ sinh cá nhân đến học tập, rèn luyện thể chất đều được duy trì nền nếp. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, giúp các cháu vượt qua mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, hình thành tính tự lập và ý thức trách nhiệm. Đơn vị cũng phối hợp với gia đình, nhà trường để theo dõi kết quả học tập, rèn luyện, từ đó có biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng cháu. Chúng tôi mong muốn các cháu không chỉ được chăm lo đầy đủ hơn mà còn có kiến thức, kỹ năng sống, biết nỗ lực vươn lên và trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, sự chăm sóc của những người lính quân hàm xanh là điểm tựa để các em tiếp tục đến trường, vững tin vào tương lai. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng đang góp phần chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên, đồng thời vun đắp tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ biên phòng gần dân, gắn bó với nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc.