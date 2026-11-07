Chắp cánh ước mơ, khai mở tiềm năng cho trẻ em gái

Hai nữ sinh nhận học bổng từ chương trình "Tự lực vì chính tôi". Ảnh: Phúc Uyên.

Học bổng nâng bước học sinh

Chương trình “Tự lực vì chính tôi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM phối hợp với Quỹ Khởi sự Từ tâm tổ chức triển khai đặt mục tiêu hỗ trợ học bổng và nhiều chế độ khác cho ít nhất 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng/năm, đến hết năm 2030. Theo đó, các em được hỗ trợ học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng, sổ tiết kiệm tương lai trị giá 500.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ phương tiện học tập; tham gia các khóa tập huấn kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện về tâm - thân - trí được tổ chức định kỳ hằng quý; tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu, gắn kết nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.

Chương trình cũng hỗ trợ học nghề, sinh kế cho gia đình và triển khai nhiều hoạt động đồng hành khác nhằm tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM việc triển khai chương trình "Tự lực vì chính tôi" đã bổ sung nguồn lực ý nghĩa, giúp Hội có thêm điều kiện chăm lo cho các em, đặc biệt là các em gái toàn diện và bền vững hơn.

Điểm mới của dự án không chỉ nằm ở việc hỗ trợ học bổng mà còn chú trọng trang bị kỹ năng sống cho trẻ, giúp các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, dự án cũng đồng hành với gia đình, người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ thông qua các hoạt động hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, tạo môi trường phát triển tốt hơn cho các em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM kỳ vọng các cam kết của chương trình sẽ được thực hiện hiệu quả, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM, mong muốn mô hình này sẽ được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, thu hút thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm nhiều cơ hội để các em vững bước trên con đường học tập và phát triển.

Là một trong những nữ sinh nhận học bổng, em Phạm Trần Khả Doanh (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ, rất vui và xúc động vì nhận được sự quan tâm, động viên của các nhà hảo tâm.

“Con biết vẫn còn nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên mong sẽ có thêm nhiều bạn nhận học bổng. Về phía mình, con sẽ nỗ lực học tập thật tốt, sử dụng học bổng đúng mục đích để xứng đáng với sự tin tưởng của các cô chú đã trao học bổng cho con” Khả Doanh chia sẻ.

Hai nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền (TP Đồng Nai) tự làm sản phẩm giáo dục STEM trong hoạt động ngoại khóa của dự án "Tự tin chọn STEM". Ảnh: Fanpage dự án.

Khai mở năng lực của nữ sinh

Không chỉ hỗ trợ học bổng, nhiều tổ chức xã hội đã và đang quan tâm nhiều đến các hoạt động giáo dục theo các mô hình tiên tiến nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực cho các trẻ em gái.

Trong hơn 3 năm qua, tổ chức Saigon Children’s Charity triển khai dự án “Tự tin chọn STEM”, khuyến khích nữ sinh mạnh dạn tiếp cận và theo đuổi các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Dự án nhằm hướng đến tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em gái Việt Nam thông qua giáo dục và định hướng nghề nghiệp, giúp các em phát huy tiềm năng của bản thân.

Trong thời gian thực hiện, dự án đã triển khai khảo sát hàng nghìn người về rào cản giới, tổ chức Diễn đàn Nữ sinh Việt Nam tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM với hơn 1.200 học sinh tham gia, đồng thời ra mắt trang thông tin khám phá nghề nghiệp năm 2025 nhằm giúp các em đưa ra quyết định nghề nghiệp đủ thông tin, và lắng nghe chia sẻ truyền cảm hứng từ nữ lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực.

Hơn 50 nữ sinh đang nhận học bổng của Saigon Children’s Charity được tham gia chương trình tập huấn STEM chuyên sâu, trước khi trực tiếp dẫn dắt phần thực hành của các em học sinh tại 4 ngày hội trải nghiệm STEM tại các trường THCS ở Đồng Nai và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp cận đến hàng nghìn học sinh.

Tại mỗi ngày hội, học sinh được tham gia chuỗi hoạt động thực hành như: trò chơi thử thách tư duy logic, tự tay lắp ráp và trình bày mô hình STEM theo nhóm (tua bin điện gió, máy đánh trứng cầm tay, xe thu gom rác, máy ấp trứng, thùng rác tự động), tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức STEM và giao lưu cùng các anh chị đang học tập hoặc làm việc trong lĩnh vực STEM.

Theo đại diện Saigon Children’s Charity, chương trình không chỉ giúp học sinh THCS tiếp cận STEM theo cách gần gũi, thực tế và sáng tạo, mà còn trao cơ hội để các nữ sinh rèn luyện năng lực lãnh đạo, tư duy logic và sự tự tin – những kỹ năng thiết yếu cho hành trình nghề nghiệp tương lai.