Chắp cánh ước mơ dưới mái trường thiếu sinh quân

Có những chuyến đi kết thúc khi máy bay hạ cánh. Nhưng cũng có những chuyến đi chỉ thực sự bắt đầu sau ngày trở về. Đó là cảm nhận chung của nhiều đại biểu Việt Nam sau khi tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới 2026 (WYF 2026) diễn ra từ ngày 11-17/9 tại thành phố Ekaterinburg (Liên bang Nga).