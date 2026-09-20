Chắp cánh ước mơ dưới mái trường thiếu sinh quân
Dưới mái Trường Thiếu sinh quân miền Nam, các em học sinh được vun đắp kiến thức, đón nhận tình yêu thương và chắp cánh những ước mơ. Với trách nhiệm và tình thương dành cho thế hệ trẻ, nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương nhưng gần gũi, ấm áp; giúp các em từng bước rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, nuôi dưỡng lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/chap-canh-uoc-mo-duoi-mai-truong-thieu-sinh-quan-64593