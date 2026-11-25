Em Điểu Thị Hân, người dân tộc S’tiêng, học sinh lớp 7B4, Trường THCS Bù Đốp (xã Thiện Hưng) bày tỏ: Chi phí để em học tập mỗi năm là một gánh nặng rất lớn cho bố mẹ em. Nhờ sự hỗ trợ của các chú bộ đội giúp gia đình em vơi bớt khó khăn. Bản thân em thêm vững tâm tiếp tục đến trường”.

Đại diện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 717 trao quà tặng các em học sinh.

Địa bàn Đoàn KTQP 717 đóng quân là khu vực biên giới, có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, đa phần là người dân tộc S’tiêng, Khmer. Cuộc sống của bà con còn gặp không ít khó khăn; nhiều tập tục lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ dẫn tới một số trường hợp trẻ em phải nghỉ học sớm. Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” là một trong những mô hình dân vận hiệu quả hỗ trợ học sinh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực trong học tập để vun đắp tương lai tươi sáng. Trong 58 em học sinh được hỗ trợ kinh phí học tập đợt này có 50 em tiếp tục nhận hỗ trợ từ giai đoạn trước chuyển sang và 8 em nhận hỗ trợ mới. Mỗi học sinh được hỗ trợ mức kinh phí 7,4 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 429,2 triệu đồng. Đây là sự giúp đỡ thiết thực vừa tạo điều kiện cho các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế, vừa động viên, tiếp thêm động lực để các em học sinh vững bước tới trường.

Bên cạnh đó, nắm chắc đặc điểm địa bàn, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Đoàn KTQP 717 còn thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống; trao tặng cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, canh tác nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con địa phương.

Thượng tá Vũ Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KTQP 717, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, việc chăm lo đời sống đồng bào và chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em vùng biên giới vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Chúng tôi luôn nỗ lực, tiếp tục sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển an sinh, góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng no ấm, củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân”.