“Chắp cánh tuổi thơ”: Một “chuyến bay” đặc biệt dành cho những ước mơ thiếu nhi

Chiều 6.10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật Chắp cánh tuổi thơ. Chương trình sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội, dành cho thiếu nhi và các gia đình trên địa bàn Thủ đô.

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10, Chắp cánh tuổi thơ góp thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình, đưa những giá trị được gìn giữ, trao truyền đến với trẻ em bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Một trang giấy, vạn điều kỳ diệu và hành trình khám phá tuổi thơ

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên cho biết, chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

“Với Chắp cánh tuổi thơ, chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu.

Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như Chắp cánh tuổi thơ không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình.

Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành”, ông Quế Đình Nguyên nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên phát biểu tại lễ công bố chương trình

Từ định hướng đó, Chắp cánh tuổi thơ được xây dựng như một hành trình khám phá, trong đó các em không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn trực tiếp tham gia, tương tác và trở thành một phần của câu chuyện trên sân khấu.

Với hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt, chương trình bắt đầu từ một hình ảnh thân thuộc với trẻ em: trang giấy trắng bên bàn học.

Từ những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng, trang giấy lần lượt mở ra những thế giới mới, khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Nội dung nghệ thuật được cấu trúc thành ba chương: Miền ký ức, Vườn rừng diệu kỳ và Bầu trời ước mơ, tạo nên hành trình từ những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ, đến khám phá thế giới và nhận ra những điều mỗi em mong muốn thực hiện.

Miền ký ức gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ, giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị.

Từ miền ký ức ấy, Vườn rừng diệu kỳ mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu. Máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi, khám phá.

Đến Bầu trời ước mơ, hành trình chuyển từ câu hỏi “Thế giới có gì?” đến lựa chọn “Mình muốn làm điều gì?”. Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em hiểu rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày.

Đồng hành cùng các em là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết; còn Sao Băng, từ sự rụt rè ban đầu, từng bước trở nên tự tin hơn qua mỗi trải nghiệm. Sự thay đổi của nhân vật góp phần thể hiện hành trình khám phá và trưởng thành của các em nhỏ.

Khi âm nhạc kết nối nhiều thế hệ

Một trong những yếu tố được ê-kíp chú trọng là âm nhạc – chất liệu tạo nên cảm xúc và kết nối các thế hệ khán giả.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ, việc lựa chọn âm nhạc cho chương trình là một bài toán không đơn giản

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ, việc lựa chọn âm nhạc cho chương trình là một bài toán không đơn giản, bởi thị hiếu của thiếu nhi hôm nay đã có nhiều thay đổi.

Nếu thế hệ trước từng lớn lên với những ca khúc như Con cò bé bé, thì trẻ em hiện nay tiếp cận nhiều hơn với K-pop và những giai điệu hiện đại. Vì vậy, khi xây dựng chương trình, điều đầu tiên được ê-kíp quan tâm là xác định đúng đối tượng khán giả.

Không chỉ dành cho thiếu nhi, Chắp cánh tuổi thơ còn hướng tới các bậc phụ huynh – những người sẽ cùng con thưởng thức sân khấu. Bởi vậy, âm nhạc được lựa chọn từ nhiều thế hệ, kết hợp những ca khúc gắn với tuổi thơ của cha mẹ với những giai điệu phù hợp với trẻ em hôm nay, tạo nên nhiều màu sắc.

“Quá trình làm việc với các nghệ sĩ nhí cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Có em còn rụt rè, nhút nhát khi lần đầu bước vào phòng thu; có em thuộc bài nhưng chưa dám hát, thậm chí có em mới hát vài câu đã bật khóc.

Nhưng phía sau những trạng thái ấy là mong muốn được thể hiện bản thân và được cất tiếng hát. Đó cũng là những sắc màu riêng mà chương trình muốn mang đến cho khán giả”, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

Chắp cánh tuổi thơ quy tụ các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng dàn nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi.

Tham gia biểu diễn còn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt.

Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh góp phần khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Điểm nhấn của Chắp cánh tuổi thơ là sự tham gia trực tiếp của khán giả nhỏ tuổi. Từ vị trí người xem, các em trở thành một phần của hành trình nghệ thuật, trực tiếp tương tác, vận động, khám phá và cùng tạo nên những khoảnh khắc quan trọng của chương trình.

Âm nhạc, hoạt cảnh, hình ảnh trình chiếu, xiếc, vũ đạo và đạo cụ được phối hợp để thể hiện sự chuyển đổi qua từng miền nghệ thuật. Hệ thống màn hình LED có khả năng tách, mở kết hợp bàn nâng giúp biến đổi không gian, tạo nên những màn xuất hiện bất ngờ của nghệ sĩ, nhân vật và đạo cụ.

Chất liệu giấy, nét vẽ, nếp gấp và màu nước được khai thác xuyên suốt, đưa những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ trở thành một thế giới sống động trên sân khấu.

Khép lại chương trình, những chiếc máy bay giấy do các em tự tay gấp được cùng nâng lên, hòa với hình ảnh những cánh bay trên sân khấu, tạo nên đại cảnh Chắp cánh tuổi thơ, gửi gắm niềm tin vào những ước mơ đang lớn lên mỗi ngày.

Tinh thần của hành trình khám phá còn được thể hiện trong thiết kế vé và trang thông tin riêng của chương trình. Tấm vé được thiết kế theo hình thức thẻ lên tàu, như một lời mời các em bước vào “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”.

Toàn cảnh lễ công bố chương trình

Trước giờ biểu diễn, khán giả nhỏ tuổi có thể đến sớm, tham gia các hoạt động trải nghiệm “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, đưa hành trình Chắp cánh tuổi thơ đến với đông đảo khán giả và các gia đình trên cả nước.