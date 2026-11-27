Sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp thêm kiến thức, kỹ năng để chị em tự tin kể câu chuyện thương hiệu, mở rộng cơ hội kinh doanh trên nền tảng số.

Đánh thức giá trị sản phẩm bằng nghệ thuật kể chuyện

Nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, quảng bá và phát triển thương hiệu, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các nữ chủ hợp tác xã, hộ kinh doanh và phụ nữ khởi nghiệp “Nghệ thuật kể chuyện trong xây dựng thương hiệu sản phẩm”. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, tạo cơ hội để các nữ chủ nhân thương hiệu trực tiếp thực hành, kết nối với khách hàng và lan tỏa câu chuyện khởi nghiệp.

TS Trịnh Lê Anh chia sẻ “Nghệ thuật kể chuyện trong xây dựng thương hiệu sản phẩm” tới chị em. Ảnh: PV

Trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm với chị em, TS Trịnh Lê Anh, giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, muốn xây dựng thương hiệu có sức hút, người kinh doanh cần thay đổi cách tiếp cận khách hàng: Không chỉ rao bán sản phẩm bằng giá cả, khuyến mãi hay công dụng mà phải biết kể câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Đó có thể là câu chuyện về người làm nghề, quá trình lao động kỳ công, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống hay những giá trị sản phẩm mang lại cho cộng đồng. Khi khách hàng hiểu và đồng cảm, sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở công năng mà còn có thêm giá trị văn hóa và cảm xúc.

Chị Trần Thị Thủy cùng TS Trịnh Lê Anh tham gia phiên livestream, chia sẻ về thương hiệu trà sen Quảng An Hương Thủy Tây Hồ. Ảnh: PV

Đặc biệt, người làm thương hiệu cần chú trọng tính chân thực, tránh tô vẽ quá mức về công dụng, nguồn gốc sản phẩm hoặc lạm dụng những nội dung quảng bá sáo rỗng do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. “Kể thật, chạm đúng” chính là cách xây dựng niềm tin và uy tín lâu dài với khách hàng. Bên cạnh đó, cần biến sản phẩm thành trải nghiệm sống thông qua các giác quan, từ hình ảnh, hương thơm, chất liệu đến cảm xúc mà sản phẩm mang lại.

Theo TS Trịnh Lê Anh, đằng sau mỗi sản phẩm là công sức, tâm huyết và câu chuyện của những người phụ nữ ngày đêm tạo ra nó. Vì vậy, TS Trịnh Lê Anh mong muốn giúp các nữ chủ cơ sở kinh doanh, nghệ nhân và người làm nghề tự tin đứng trước công chúng, chia sẻ hành trình khởi nghiệp, qua đó đưa giá trị sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sản phẩm được giới thiệu tại phiên livestream của Hợp tác xã Trà sen Quảng An Hương Thủy Tây Hồ. Ảnh: PV

Kể chuyện nghề, lan tỏa giá trị sản phẩm

Điểm nhấn của chương trình là hai phiên livestream giới thiệu sản phẩm trên fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”, với sự tham gia của ba mô hình tiêu biểu: Trà sen Quảng An Hương Thủy Tây Hồ, Hoa đất Hương Thủy và Thời trang sợi gai Ramy.

Dưới sự dẫn dắt của Host - MC Trịnh Lê Anh, ba nữ chủ nhân thương hiệu đã mang đến những câu chuyện khởi nghiệp giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu nghề, sự kiên trì và khát vọng phát triển thương hiệu.

Chị Phan Thu Hương, chủ thương hiệu thời trang Ramy (phải ảnh) giới thiệu về sản phẩm trong phiên livestream. Ảnh: PV

Với chị Trần Thị Thủy, chủ Hợp tác xã Trà sen Quảng An Hương Thủy Tây Hồ, hành trình khởi nghiệp bắt nguồn từ tình yêu với sen và mong muốn gìn giữ nghề ướp trà truyền thống. Sinh ra, lớn lên tại vùng đất Quảng An, tuổi thơ gắn với những đầm sen, chị hiểu trà sen không chỉ là thức uống mà còn kết tinh văn hóa, sự tinh tế và tâm huyết của người làm nghề.

Gắn bó với nghề suốt 25 năm, chị Thủy cùng các thành viên Hợp tác xã kiên trì gìn giữ bí quyết ướp trà, bảo tồn nguồn sen Bách Diệp quý của Hồ Tây. Để có sản phẩm hoàn chỉnh, từ 4 giờ sáng, những người thợ đã ra đầm hái sen, tỉ mỉ tách gạo sen, ướp trà qua nhiều công đoạn. Có những thời điểm cơ sở thua lỗ, những đêm thức trắng trong mùa sen, nhưng tình yêu nghề chưa bao giờ cho phép chị dừng lại.

Hiện Hợp tác xã của chị có 7 thành viên, trong đó có 2 nghệ nhân, phát triển nhiều sản phẩm từ sen, góp phần đưa hương sen và nét đẹp văn hóa Hà thành đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hương Thủy, chủ thương hiệu Hoa đất Hương Thủy (trái ảnh) giới thiệu về sản phẩm trong phiên livestream. Ảnh: PV

Nếu chị Thủy chọn gìn giữ nghề truyền thống thì chị Phan Thu Hương, chủ thương hiệu thời trang Ramy, lại khởi nghiệp từ khát vọng tôn vinh chất liệu tự nhiên Việt Nam. Sinh ra tại làng Chuông, Hà Đông, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và có 4 năm làm việc tại một doanh nghiệp, chị dành thời gian tìm hiểu về sợi gai, nhận thấy tiềm năng của chất liệu tự nhiên này. Từ đó, chị phát triển thương hiệu Ramy với định hướng thời trang từ sợi gai, đề cao nguồn gốc tự nhiên và hướng đến giới trẻ.

Với chị Hương, kinh doanh không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn là cách gìn giữ, làm mới giá trị chất liệu truyền thống trong đời sống hiện đại. Tham gia chương trình, chị Hương mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn giá trị của vải sợi tự nhiên, đồng thời học hỏi cách livestream để chủ động quảng bá và kết nối với khách hàng.

Một câu chuyện khởi nghiệp khác đến từ nghệ nhân Nguyễn Thị Hương Thủy, chủ thương hiệu Hoa đất Hương Thủy, một trong 10 nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội được UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2026.

Năm 2008, sau khi rời công việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông, chị Thủy quyết định theo đuổi niềm đam mê với nghề. Qua nhiều năm thử nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật với chất liệu đất sét nhân tạo, chị đã tạo nên những sản phẩm hoa đất có hình dáng, màu sắc sống động.

Chị cho biết, để hoàn thành một bình hoa, người thợ có thể mất từ 8 đến 10 ngày với nhiều công đoạn tỉ mỉ. Sau hơn 18 năm gắn bó, chị vẫn say mê sáng tạo, nghiên cứu kỹ thuật mới và chú trọng đào tạo, chuyên môn hóa từng công đoạn sản xuất, tạo việc làm cho những người cùng đam mê.

Từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, phụ nữ khởi nghiệp có cơ hội tự tin kể câu chuyện của mình. Ảnh: PV

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, chị Hương Thủy mong muốn Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về quảng bá thương hiệu, thuế và quản lý, giúp phụ nữ khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển.

Tiếp sức để phụ nữ làm chủ thương hiệu

Có thể thấy, ba câu chuyện, ba hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghề, sự kiên trì và khát vọng phát triển kinh tế. Qua hoạt động livestream thực hành, dưới sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, TS Trịnh Lê Anh, các nữ chủ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm cách dẫn dắt câu chuyện, tương tác với khách hàng và chuyển tải giá trị thương hiệu thành những thông điệp gần gũi, hấp dẫn.

Thông qua tập huấn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn giúp các nữ chủ cơ sở kinh doanh tự tin đứng trước công chúng, chia sẻ hành trình khởi nghiệp. Ảnh: PV

Thông qua những hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đang từng bước hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và thích ứng với môi trường kinh doanh số. Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng, Hội còn tạo không gian để chị em học hỏi, thực hành, kết nối và phát huy thế mạnh của từng mô hình.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn sau chương trình, mỗi chị em có thể tự tổ chức những phiên livestream của riêng mình, chủ động giới thiệu sản phẩm và kết nối với công chúng.

Khi những người phụ nữ tự tin kể câu chuyện của mình, mỗi sản phẩm được trao đi không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn lan tỏa tâm huyết, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách để những thương hiệu do phụ nữ làm chủ từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.