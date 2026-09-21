Chắp cánh đến trường cho học sinh khiếm thị

Học sinh khiếm thị thực hành sử dụng máy Seika mini, từng bước làm chủ công nghệ phục vụ việc học.

Từ những con chữ

Là học sinh, việc đọc một trang sách hay tự tay viết một dòng chữ vốn là những điều rất đỗi bình thường. Thế nhưng với em Đỗ Ngọc Ánh, học sinh Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa), để làm được những việc ấy lại cần rất nhiều thời gian và phương tiện hỗ trợ. Gia đình Ánh có ba chị em thì không may cả ba đều mắc bệnh về mắt. Rào cản thị lực khiến con đường học tập của em trở nên gian nan. Ánh kể: “Nhờ được học chữ nổi Braille tại Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù, những ngón tay của em đã thay thế cho đôi mắt để đọc được từng con chữ”.

Với những học sinh khiếm thị, một trong những khó khăn lớn là làm sao tiếp cận bài học nhanh và thuận lợi như các bạn đồng trang lứa. Bởi thế, những thiết bị công nghệ hỗ trợ trở thành công cụ quan trọng, giúp các em rút ngắn khoảng cách trong học tập.

Là một trong những học sinh khiếm thị được học và sử dụng thành thạo máy Seika mini, việc học của Ngọc Ánh đã hiệu quả hơn rất nhiều. “Chiếc máy này giúp em học các môn ở trường bằng bàn phím chữ Braille. Ngoài ra, máy còn có chức năng cộng, trừ, nhân, chia, kết nối điện thoại để vào mạng internet, đánh và lưu văn bản. Nhờ đó, em học tập thuận lợi hơn rất nhiều”, Ngọc Ánh chia sẻ thêm.

Tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị nhỏ gọn, Seika mini trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh khiếm thị chủ động hơn trong học tập. Để các em có thêm điều kiện tiếp cận và sử dụng thiết bị này, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù hiện có 4 máy Seika mini và tạo điều kiện cho học sinh mượn, sử dụng luân phiên trong quá trình học tập.

Nâng bước đến trường

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phương tiện học tập, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù còn chú trọng xây dựng nền tảng để các em có thể học tập và hòa nhập lâu dài. Cùng với việc học chữ Braille, các em được rèn luyện kỹ năng sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, tham gia các hoạt động ngoại khóa và được định hướng nghề nghiệp.

Ông Hoàng Tuấn Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù cho biết, mỗi em có một khả năng tiếp thu, một hoàn cảnh và một hướng phát triển khác nhau. Vì vậy, bên cạnh dạy chữ, chúng tôi chú trọng trang bị kỹ năng để các em có thể chủ động hơn trong học tập và cuộc sống, đồng thời sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của từng em.

Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, với sự đồng hành của các câu lạc bộ, mạnh thường quân, 21 suất học bổng đã được trao tặng cho học sinh, sinh viên khiếm thị. Cùng với đó, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng phối hợp triển khai hỗ trợ chi phí chăm sóc năm 2026 cho trẻ em mù đa tật và học bổng cho sinh viên khiếm thị trên địa bàn. Tổng kinh phí dành cho các chương trình hỗ trợ trong đợt này hơn 320 triệu đồng.

Theo ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế, bên cạnh việc chăm lo trước mắt, Hội xác định hỗ trợ giáo dục phải hướng đến lâu dài, giúp học sinh khiếm thị có thêm điều kiện học tập, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai.

Từ định hướng đó, Hội đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung tâm Sao Mai vì người mù tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng mềm cho 45 lượt học sinh, sinh viên và hội viên trẻ. Các em được trang bị thêm kỹ năng giao tiếp, ứng xử và những kiến thức cần thiết để tự tin hơn trong học tập, sinh hoạt.

Thời gian tới, Hội Người mù TP. Huế dự kiến phối hợp với Tổ chức Hoa Trắng Fleur Blanche (Pháp) và Children of VienNam (COV) triển khai nhiều hạng mục về nâng cao kỹ năng, mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ máy Seika mini. “Với tổng trị giá dự kiến hơn 600 triệu đồng, sự hỗ trợ này sẽ giúp học sinh khiếm thị có thêm phương tiện tiếp cận giáo dục và công nghệ”, ông Vũ Văn Tuấn thông tin thêm.