Câu trả lời chính xác cho từ viết đúng chính tả theo từ điển Tiếng Việt là "chấp bút" . "Chắp bút" là một lỗi chính tả phổ biến, xuất phát từ sự nhầm lẫn trong cách phát âm và thiếu hiểu biết về gốc gác của từ.

Chấp bút hay chắp bút viết đúng chính tả? Vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa chấp bút và chắp bút?

"Chấp bút" và "chắp bút" là một trong những cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Ảnh: AI

Vậy vì sao “chấp bút” lại đúng?

"Chấp bút" là một cụm từ Hán Việt mang ý nghĩa rõ ràng và sâu sắc, mô tả hành động cầm bút lên để viết, đặc biệt là viết thay, viết hộ hoặc bắt đầu một công việc viết lách quan trọng.

Từ "chấp" trong Hán Việt có nghĩa là cầm, nắm, giữ, thi hành. Ví dụ như "chấp hành" (thi hành), "chấp sự" (người giữ việc). Khi kết hợp với từ "bút" nghĩa là cây bút, dụng cụ viết, "chấp bút" mang ý nghĩa là "cầm bút", "nắm bút".

Tuy nhiên, ý nghĩa của "chấp bút" không chỉ dừng lại ở hành động vật lý đơn thuần là cầm cây bút. Nó còn hàm chứa một trách nhiệm, một vai trò, hoặc một sự ủy thác. Người "chấp bút" thường là người được giao phó nhiệm vụ viết một văn bản, một tác phẩm, hoặc một bài phát biểu nào đó. Đặc biệt, nó thường được dùng để chỉ hành động viết thay cho người khác, hay còn gọi là "viết hộ", "viết mướn".

Trong lĩnh vực văn chương, "chấp bút" thường được dùng để chỉ việc một nhà văn, nhà thơ bắt đầu sáng tác một tác phẩm. Nó gợi lên hình ảnh người nghệ sĩ ngồi vào bàn, cầm bút và bắt đầu quá trình thai nghén ý tưởng, biến chúng thành câu chữ.

Ví dụ: "Sau nhiều năm ấp ủ, cuối cùng nhà văn cũng quyết định chấp bút cho tiểu thuyết lịch sử của mình".

Không chỉ giới hạn trong văn chương, "chấp bút" còn xuất hiện trong các ngữ cảnh trang trọng hơn như văn bản hành chính, pháp lý. Khi một văn bản quan trọng cần được soạn thảo, người được giao nhiệm vụ viết thường được gọi là người "chấp bút". Điều này nhấn mạnh vai trò của họ trong việc tạo ra nội dung chính thức, có giá trị pháp lý hoặc hành chính.

Ví dụ: "Ban thư ký đã chấp bút dự thảo nghị quyết mới của hội đồng". Hoặc "Luật sư được yêu cầu chấp bút bản di chúc theo đúng ý nguyện của thân chủ".

Vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa "chấp bút" và "chắp bút"?

Sự nhầm lẫn giữa "chấp bút" và "chắp bút" chủ yếu đến từ việc phát âm gần giống nhau giữa "chấp" và “chắp" hoặc đơn giản là sự thiếu rõ ràng về ngữ nghĩa của từ "chắp".

Từ "chắp" trong tiếng Việt có nghĩa là nối lại, ghép lại, gắn lại những phần rời rạc để tạo thành một thể thống nhất.

Ý nghĩa của "chắp" hoàn toàn không liên quan đến hành động cầm, nắm hay viết. "Chắp bút" nếu hiểu theo nghĩa đen sẽ là "nối cây bút lại", "ghép cây bút lại", điều này hoàn toàn vô nghĩa trong ngữ cảnh muốn diễn đạt hành động viết lách.

Việc sử dụng "chắp bút" không chỉ là sai về chính tả mà còn làm sai lệch hoàn toàn ý nghĩa mà người viết muốn truyền tải, gây khó hiểu hoặc hiểu lầm cho người đọc.