Tâm điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh buổi tổng duyệt chương trình. Khánh Tú Tuyến

“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” có khoảng 50.000 đại biểu, khán giả; truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng, lan tỏa trên các kênh, nền tảng thông tin chính thống.

Chương trình là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Được tổ chức tại Hà Nội, chương trình còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô trong hội tụ, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa của mọi vùng miền, các dân tộc Việt Nam.

Tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc, vùng miền trên đất nước Việt Nam; mỗi sắc màu mang vẻ đẹp, giá trị riêng, cùng bồi đắp nên bản sắc và sức sống của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” khẳng định chiều sâu tư tưởng và sức mạnh gắn kết của văn hóa dân tộc. “Văn hóa soi đường” phản ánh sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, thể hiện vai trò của văn hóa trong định hướng nhận thức, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, tạo nền tảng tinh thần và động lực cho phát triển. “Non sông hòa nhịp” biểu đạt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó giữa các vùng miền, dân tộc, thế hệ; sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ bản sắc với sáng tạo, phát triển và hội nhập.

Mỗi sắc màu văn hóa đều đáng được trân trọng; sự đa dạng làm giàu bản sắc, sự đoàn kết tạo nên sức mạnh và văn hóa kết nối con người trên hành trình phát triển đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên Cơ quan Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ liên tục cập nhật không khí tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Đến Mỹ Đình thưởng thức “Muôn sắc Việt Nam” tối nay: Những điều khán giả cần lưu ý

Tối nay (24-11), Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội hứa hẹn mang đến một đêm hội văn hóa, âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Ban Tổ chức công bố sơ đồ chi tiết khu vực sự kiện nhằm tạo thuận lợi cho khán giả tham dự chương trình.

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, Ban Tổ chức lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình:

Di chuyển và vào sân: Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Mặc đủ ấm: Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Nhận áo mưa và lightstick: Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban Tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Hãy nhớ nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết. Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”.