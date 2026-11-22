Ngày hội giới thiệu nhiều loại hình trang phục truyền thống như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ cổ truyền. Mỗi bộ trang phục mang những dấu ấn riêng về lịch sử, phong tục và nếp sống của người Việt qua các thời kỳ.

Điểm nhấn là chương trình diễu hành, những bộ trang phục đa dạng về kiểu dáng, màu sắc tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Trên hành trình diễu hành còn có các hoạt động trải nghiệm như đóng dấu kỷ niệm theo hành trình, chụp ảnh photobooth, tạo thêm cơ hội giao lưu và tương tác cho người tham gia.

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, “Bách Hoa Bộ Hành” còn góp phần đưa cổ phục đến gần hơn với đời sống đương đại. Sự tham gia tích cực của giới trẻ cho thấy sức sống của di sản khi được cộng đồng gìn giữ, tiếp nhận và sáng tạo, qua đó lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Không khí sôi động tại Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX với sự góp mặt của đông đảo người yêu cổ phục.

Đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống diễu hành triên các tuyến phố.

Vẻ đẹp đa dạng của Việt phục được tái hiện qua từng kiểu dáng, màu sắc và họa tiết.

Nhiều trang phục truyền thống giới thiệu đến công chúng tại ngày hội.

Du khách, công chúng chụp ảnh, giao lưu cùng đoàn diễu hành.

Đoàn Việt phục diễu hành qua không gian hồ Hoàn Kiếm trong sự chào đón của người dân và du khách.

Sự tham gia tích cực của giới trẻ cho thấy sức sống của di sản khi được cộng đồng gìn giữ, tiếp nhận và sáng tạo, qua đó lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Người dân và du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố.

Không gian chụp ảnh, trải nghiệm trở thành điểm dừng chân thu hút người tham gia.

Từ hoạt động cộng đồng, cổ phục Việt đang từng bước hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hiện đại.