Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam: Hàng nghìn người mặc Việt phục diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm
Ngày 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoảng 800 người tham gia Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX, với những bộ trang phục truyền thống đặc sắc. Hoạt động góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Ngày hội giới thiệu nhiều loại hình trang phục truyền thống như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ cổ truyền. Mỗi bộ trang phục mang những dấu ấn riêng về lịch sử, phong tục và nếp sống của người Việt qua các thời kỳ.
Điểm nhấn là chương trình diễu hành, những bộ trang phục đa dạng về kiểu dáng, màu sắc tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Trên hành trình diễu hành còn có các hoạt động trải nghiệm như đóng dấu kỷ niệm theo hành trình, chụp ảnh photobooth, tạo thêm cơ hội giao lưu và tương tác cho người tham gia.
Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, “Bách Hoa Bộ Hành” còn góp phần đưa cổ phục đến gần hơn với đời sống đương đại. Sự tham gia tích cực của giới trẻ cho thấy sức sống của di sản khi được cộng đồng gìn giữ, tiếp nhận và sáng tạo, qua đó lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc.
Vẻ đẹp đa dạng của Việt phục được tái hiện qua từng kiểu dáng, màu sắc và họa tiết.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-hang-nghin-nguoi-mac-viet-phuc-dieu-hanh-quanh-ho-hoan-kiem.html