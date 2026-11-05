Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11): Quảng Ninh: Tạo sức hút cho điểm đến cuối năm

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) của Quảng Ninh mở rộng không gian trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2026

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) tại Quảng Ninh được kỳ vọng tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa sôi nổi.

Đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2026.

Điểm nổi bật là các sự kiện được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác với cộng đồng, mở rộng trải nghiệm cho du khách, đồng thời khai thác những giá trị đặc trưng của vùng đất di sản để tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Đưa văn hóa trở thành động lực thu hút du khách

Theo kế hoạch, UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai 10 hoạt động trọng tâm, cùng 9 hoạt động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì.

Nội dung chương trình được tổ chức trên nhiều địa bàn, kết hợp các sự kiện quy mô lớn tại trung tâm với hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò tham gia của người dân.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tổ chức sáng 1.11 tại Quảng trường 30.10, phường Hạ Long.

Chương trình thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ và Nhân dân tham dự tại điểm cầu trung tâm, kết nối với các xã, phường, đặc khu.

Trong tháng 11, nhiều hoạt động có sức hút với công chúng và du khách sẽ tiếp tục được tổ chức. Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”, diễn ra từ ngày 10 - 15.11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, dự kiến có khoảng 200 gian hàng.

Đây là không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp và địa phương, đồng thời kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Ninh.

Ở góc độ khai thác giá trị lịch sử, triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh”, diễn ra từ ngày 6 - 20.11 tại Cẩm Phả, sẽ tái hiện những dấu mốc và đóng góp của các thế hệ công nhân Vùng mỏ.

Những câu chuyện về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” góp phần làm phong phú thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa, lịch sử của địa phương.

Hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế cũng được chú trọng với Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), dự kiến tổ chức ngày 14.11, quy mô khoảng 1.000 người. Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa hai địa phương.

Đặc biệt, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, diễn ra từ ngày 20 - 24.11 tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, dự kiến thu hút khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Với các hoạt động giới thiệu, chế biến và trải nghiệm món ăn đặc sắc, sự kiện góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Quảng Ninh, đặc sản các vùng miền, đồng thời tạo cơ hội kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Việc đưa ẩm thực vào chuỗi sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển sản phẩm du lịch. Ẩm thực có khả năng tạo ra những trải nghiệm gần gũi, giàu bản sắc, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu dùng tại điểm đến.

Các sự kiện được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác với cộng đồng

Mở rộng trải nghiệm, tăng sức cạnh tranh cho điểm đến

Một điểm nhấn khác là Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, dự kiến tổ chức ngày 22.11 tại Quảng trường 30.10, với khoảng 17.000 người tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Sự kiện kết hợp thể thao với quảng bá di sản, tạo cơ hội để vận động viên trong nước và quốc tế khám phá cảnh quan, không gian đô thị và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.

Việc kết hợp các giải thể thao với quảng bá du lịch đang mở thêm hướng phát triển sản phẩm cho những điểm đến có lợi thế về cảnh quan và hạ tầng.

Với Quảng Ninh, các sự kiện thể thao quy mô lớn có thể tạo thêm nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tham quan, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách có sở thích du lịch gắn với vận động, khám phá và trải nghiệm.

Bên cạnh những sự kiện lớn, Tuần phim “Vùng Mỏ anh hùng”, Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hội Sách và trải nghiệm văn hóa đọc, triển lãm tranh cổ động, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” và Cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh” cũng được tổ chức trong tháng 11.

Các hoạt động hướng đến nhiều nhóm công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

Ở cấp độ cộng đồng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến được tổ chức đồng loạt tại 100% thôn, khu dân cư trên địa bàn vào sáng 15.11.

Cùng với đó là Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, chương trình tôn vinh các mô hình tiêu biểu tham gia xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và nhiều hoạt động gắn với bảo tồn di sản, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Việc tổ chức hoạt động rộng khắp tại cơ sở giúp mở rộng không gian văn hóa, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bảo tồn, thực hành và giới thiệu những giá trị đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là nguồn lực quan trọng để hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, văn hóa các dân tộc, di tích, danh lam thắng cảnh và làng nghề.

Đẩy mạnh truyền thông số, hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách năm 2026

Cùng với việc tổ chức các sự kiện, Quảng Ninh đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả truyền thông và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng.

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận của các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong môi trường truyền thông số, hình ảnh về một lễ hội ẩm thực, giải chạy quốc tế, chương trình nghệ thuật hay không gian di sản có thể tiếp cận công chúng vượt ra ngoài phạm vi địa phương.

Nội dung truyền thông được đầu tư phù hợp cũng giúp du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin, lựa chọn sự kiện và xây dựng kế hoạch tham quan.

Quảng Ninh đồng thời khuyến khích các xã, phường, đặc khu lựa chọn những sản phẩm, câu chuyện và không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá.

Việc phát huy lợi thế riêng của từng địa bàn sẽ góp phần tạo nên mạng lưới sản phẩm trải nghiệm đa dạng, giúp hoạt động du lịch có thêm chiều sâu và mở rộng phạm vi hưởng lợi từ các sự kiện.

Quảng Ninh đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả truyền thông và quảng bá hình ảnh điểm đến

Theo mục tiêu được đặt ra, Quảng Ninh phấn đấu đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026. Riêng quý IV, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch cả năm đạt khoảng 70.271 tỉ đồng.

Với quy mô và phạm vi tổ chức rộng, chuỗi hoạt động tháng 11 được kỳ vọng đóng góp tích cực vào mục tiêu này. Tuy nhiên, hiệu quả kích cầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng kết nối sự kiện với các sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và chương trình tham quan tại địa phương.

Việc tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận thông tin, đặt dịch vụ và kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi cũng có ý nghĩa đối với khả năng gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ quyết định sức lan tỏa của chuỗi sự kiện. Khi văn hóa được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với đời sống cộng đồng và hoạt động kinh tế du lịch, mỗi chương trình có thêm cơ hội tạo ra giá trị lâu dài cho địa phương.

Với chuỗi hoạt động được tổ chức trong tháng 11, Quảng Ninh đang hướng tới một mùa sự kiện giàu bản sắc, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, quảng bá hình ảnh vùng đất di sản và tạo thêm động lực cho thị trường du lịch trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm tiếp theo.