Tại Hồng Kông (Trung Quốc):

Trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu Văn hóa châu Á mở rộng 2026, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc) phối hợp với Hiệp hội người Việt Nam tại Hồng Kông tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông.

Khách tìm hiểu những sản phẩm, thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam ở Lễ hội Giao lưu Văn hóa châu Á mở rộng 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Với chủ đề “Phúc lành nở rộ”, lễ hội quy tụ đại diện khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, sinh động. Không gian Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với những sản phẩm văn hóa, thủ công mỹ nghệ truyền thống, hình ảnh giới thiệu đất nước, con người và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng người Việt tại Hồng Kông.

Các chương trình nghệ thuật, nổi bật là vở xiếc tre đương đại Teh Dar của Lune Production cùng những tiết mục múa hát do cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông biểu diễn, đã góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Đặc biệt, từ ngày 22-29.11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức khu trưng bày riêng tại không gian triển lãm của Trung tâm Văn hóa Hồng Kông, giới thiệu nón lá và tranh dân gian Đông Hồ, những sản phẩm văn hóa tiêu biểu, mang đậm bản sắc và giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động quảng bá phở Việt Nam được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), với mong muốn giới thiệu và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam đến công chúng Hồng Kông và bạn bè quốc tế.

Hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Hồng Kông càng thêm ý nghĩa, khi năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) được chính thức xác lập, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Việc lựa chọn phở, món ăn tiêu biểu, mang đậm bản sắc ẩm thực dân tộc, làm điểm nhấn quảng bá vừa góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống vừa thể hiện cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo trong việc đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua các hoạt động này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Tại Campuchia:

Chương trình “Ngày Phở” đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, góp phần quảng bá nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam đến bạn bè Campuchia và quốc tế. Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Nhà hàng Ngon - Phnom Penh tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức “Ngày Phở” nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Đại sứ tin tưởng rằng hoạt động này cùng với các chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức trong năm 2026 giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục góp phần tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tại chương trình, các quan khách được giới thiệu về “Hành trình của Phở”, từ nguồn gốc ra đời đến quá trình lan tỏa ra thế giới, qua đó hiểu thêm về lịch sử và giá trị văn hóa của món ăn truyền thống gắn liền với bản sắc ẩm thực Việt Nam. Các quan khách cũng có dịp thưởng thức phở, cà phê và một số đồ uống đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Tiếp nối hoạt động này, trong hai ngày 21- 22.11, gian trưng bày và giới thiệu phở tại phố đi bộ Chaktomuk, tuyến phố trung tâm của Phnom Penh đã thu hút đông đảo người dân Campuchia và du khách quốc tế đến trải nghiệm, thưởng thức. Thông qua việc giới thiệu phở, món ăn tiêu biểu của Việt Nam, hoạt động này góp phần lan tỏa ẩm thực và văn hóa Việt Nam trên đất nước chùa Tháp tươi đẹp đến với bạn bè Campuchia và quốc tế.

Tại Hàn Quốc:

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), với sự tham dự của gần 200 đại diện cộng đồng người Việt từ nhiều địa phương trên khắp Hàn Quốc.

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, do đại tá, NSND Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát dẫn đầu, mang đến những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam và tình cảm ấm áp từ quê hương. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh: “Đối với những người sống xa Tổ quốc, văn hóa chính là sợi dây gắn kết mỗi người với quê hương, gia đình và cộng đồng”.

Ngày hội còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng thưởng thức những giai điệu quê hương và chia sẻ tình cảm hướng về Tổ quốc. Các hoạt động góp phần vun đắp tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích bà con tích cực hội nhập với xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa bản sắc và những giá trị văn hóa truyền thống tới thế hệ trẻ, qua đó duy trì sợi dây gắn kết giữa cộng đồng với quê hương.

Tại Venezuela:

Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Caracas, thu hút sự quan tâm kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp với Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam, Nhà Hữu nghị Venezuela - Việt Nam và Nhà hàng Casa Chepel tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực Việt Nam với những món ăn mang hương vị đặc trưng, giúp khách tham dự khám phá sự phong phú, tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt. Bên cạnh đó, triển lãm ảnh, tranh thêu phong cảnh Việt Nam và bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống cũng mang đến những trải nghiệm văn hóa đa dạng, góp phần giới thiệu và lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến công chúng Venezuela.

Tại Cộng hòa Séc:

Việt Nam cùng khoảng 50 quốc gia đã tham gia giới thiệu ẩm thực và các sản phẩm truyền thống tại Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026 tại thủ đô Praha, nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện. Hội chợ là cơ hội tăng cường tình đoàn kết, kết nối và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Du khách khám phá sự phong phú, tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026 ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc

Hội chợ lần này trở thành một trong những điểm nhấn của mùa Giáng sinh ở Praha, thu hút hàng nghìn du khách. Sự kiện cũng là dịp để khám phá văn hóa, truyền thống của các quốc gia trên thế giới và tận hưởng không khí lễ hội vui vẻ, ấm áp cùng gia đình và bạn bè.

Với nhiều sản phẩm truyền thống, đa dạng về mẫu mã và mang những nét đặc trưng riêng của mỗi nước. Khách tham quan được thưởng thức chương trình nghệ thuật và âm nhạc truyền thống đặc sắc đến từ nhiều nước trên thế giới.

Năm nay, khách tham quan rất ấn tượng với nhiều mặt hàng như lụa, thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ cùng một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực, thủ công mỹ nghệ mang bản sắc Việt đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập sâu vào quốc tế.