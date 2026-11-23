Tiếp nối mạch nguồn ấy, Văn hóa EVN, EVNNPT được các thế hệ người lao động gìn giữ, bồi đắp, trở thành nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh để Tổng công ty thực hiện sứ mệnh bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Văn hóa EVN, EVNNPT - Bản sắc được bồi đắp từ sứ mệnh và trách nhiệm

Văn hóa - sức mạnh từ cội nguồn dân tộc

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đức tính cần cù, sáng tạo và lối sống nhân ái, nghĩa tình. Những phẩm chất ấy kết tinh thành bản sắc dân tộc, trở thành điểm tựa tinh thần giúp đất nước vượt qua mọi thử thách.

Ngày 24/11/1946, khi nền độc lập vừa giành được còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng nền văn hóa mới của đất nước. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được khái quát qua lời căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tám mươi năm sau, trong giai đoạn đất nước bước vào những vận hội phát triển mới, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa và phát triển. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thể chế hóa chủ trương đó, Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương; năm 2026 là năm đầu tiên quy định này được thực hiện.

Đối với doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong những lĩnh vực thiết yếu như ngành Điện, văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi những giá trị tốt đẹp không dừng lại ở nhận thức mà được chuyển hóa thành hành động tự giác trong từng công việc hằng ngày.

Khi văn hóa được thực hành từ những điều giản dị

Văn hóa EVN, EVNNPT - bản sắc được bồi đắp từ sứ mệnh và trách nhiệm

Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Điện Việt Nam đã viết nên những trang truyền thống bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, lòng tận tụy và khát vọng cống hiến. Từ những năm tháng gian khó đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa, những phẩm chất ấy được gìn giữ, bồi đắp, trở thành nền tảng hình thành bản sắc Văn hóa EVN.

Năm giá trị cốt lõi của EVN “Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm” thể hiện những chuẩn mực và khát vọng phát triển của Tập đoàn, gắn với tinh thần phụng sự đất nước, phục vụ khách hàng, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển bền vững của ngành Điện.

Là đơn vị thành viên của EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kế thừa và phát huy những giá trị chung ấy, đồng thời bồi đắp bản sắc riêng từ đặc thù nghề nghiệp và sứ mệnh bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân.

Trên những tuyến đường dây vượt núi cao, băng rừng sâu; tại những trạm biến áp vận hành liên tục ngày đêm; giữa những công trường thi công khẩn trương, các thế hệ người truyền tải điện đã và đang lặng thầm cống hiến, góp phần bảo đảm sự vận hành an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Văn hóa đồng hành, trách nhiệm và tận tâm trên công trường truyền tải điện

Đối với người truyền tải điện, giá trị của công việc không chỉ được thể hiện qua những thành quả hữu hình, mà còn ở khả năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến vận hành hệ thống. Đó là sự chính xác trong từng thao tác, sự an toàn trong mỗi ca trực và sự ổn định của toàn hệ thống. Để duy trì được kết quả ấy, bên cạnh thiết bị, công nghệ và quy trình kỹ thuật, yếu tố quyết định chính là bản lĩnh, trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi người lao động.

Chính trong môi trường lao động đặc thù đó, năm giá trị cốt lõi của EVNNPT “Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận tâm - Tin tưởng” được thể hiện bằng những hành động thiết thực.

Đó là sự Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định để bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị; là tinh thần Tôn trọng, biết lắng nghe và hợp tác để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn; là tinh thần Trách nhiệm, không né tránh việc khó, không đùn đẩy khi phát sinh vướng mắc; là sự Tận tâm trong từng nhiệm vụ, từ những công việc thường nhật đến những tình huống đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực cao nhất; là sự Tin tưởng, tạo nên sự gắn kết trong tập thể, để mỗi người có thêm điểm tựa cùng đồng nghiệp vượt qua thử thách.

Trong thực tiễn, văn hóa được thể hiện qua một ca trực được bàn giao đầy đủ, chính xác; một quyết định đặt an toàn và chất lượng lên trên áp lực tiến độ; sự phối hợp kịp thời giữa các đơn vị khi xử lý công việc. Văn hóa cũng hiện diện trong cách ứng xử có trách nhiệm, thái độ tôn trọng người dân ở vùng dự án, sự sẻ chia với đồng nghiệp và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn.

Những điều ấy có thể không tạo nên sự chú ý lớn lao, nhưng lại góp phần làm nên uy tín, cốt cách và bản lĩnh nghề nghiệp của người truyền tải điện. Bản sắc của một doanh nghiệp, suy cho cùng, được nhận diện qua cách mỗi con người suy nghĩ, ứng xử và hành động khi thực hiện trách nhiệm của mình. Đó cũng là nơi Văn hóa EVN, EVNNPT được bồi đắp mỗi ngày và trao truyền qua các thế hệ người lao động.

Khi văn hóa được thực hành từ những điều bình dị

Từ thực tiễn EVNNPT, những mô hình và cách làm cụ thể cho thấy văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hoạt động lớn, mà có thể được nuôi dưỡng từ chính những công việc thường xuyên, gần gũi.

Tại Trạm biến áp 500 kV Vân Phong thuộc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), mô hình “10 phút văn hóa” được lồng ghép trong sinh hoạt đầu giờ, cùng với việc giao nhiệm vụ, rút kinh nghiệm công việc và nhắc nhở các yêu cầu an toàn. Khoảng thời gian không dài, nhưng ý nghĩa nằm ở việc đưa nội dung văn hóa đến gần hơn với công việc hằng ngày, giúp người lao động từng bước hình thành thói quen thực hành các chuẩn mực ứng xử và tác phong làm việc ngay trong môi trường sản xuất.

Cũng tại PTC3, Ngày hội Gia đình đã mở rộng không gian văn hóa từ doanh nghiệp đến mái ấm của người lao động. Khi người thân hiểu hơn về đặc thù nghề nghiệp, những ca trực xa nhà, khó khăn và trách nhiệm của người truyền tải điện, sự thấu hiểu, sẻ chia trở thành nguồn động viên để người lao động thêm yên tâm, gắn bó với công việc. Bên cạnh kỷ luật và trách nhiệm, văn hóa còn được nuôi dưỡng từ sự quan tâm, lòng nhân ái và những mối quan hệ được vun đắp bằng tình người.

Một biểu hiện đẹp khác là sự sáng tạo văn hóa của chính người lao động. Năm 2026, ba tác phẩm của ba tác giả thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV. Trong đó, tác phẩm “Đỉnh cao trách nhiệm” của tác giả Lê Huy Ánh ghi lại hình ảnh người thợ áo cam trên cột điện giữa không gian núi rừng, sông nước. Dáng người nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn gợi lên sự tương phản giàu ý nghĩa: công việc có thể lặng thầm, nhưng trách nhiệm mà người lao động mang trên mình không hề nhỏ.

Khi người lao động tự kể câu chuyện nghề nghiệp và cuộc sống bằng góc nhìn nghệ thuật của mình, văn hóa không chỉ được thực hành mà còn được sáng tạo và lan tỏa. Tình yêu nghề gặp gỡ tình yêu quê hương, niềm tự hào về công việc hòa vào tình cảm đối với đất nước.

Những cách làm ấy cho thấy Văn hóa EVN, EVNNPT hiện diện trong quy trình, quy định, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong đời sống tinh thần, trong sự gắn kết giữa con người với con người. Đó cũng là chiều sâu nhân văn mà văn hóa doanh nghiệp cần hướng tới: bồi đắp đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn, có kỷ luật và trách nhiệm, đồng thời biết yêu thương, sáng tạo, tự hào về nghề nghiệp và có ý thức đóng góp cho cộng đồng.

Để văn hóa trở thành sức mạnh phát triển trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, EVNNPT đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Những nhiệm vụ đó đòi hỏi nguồn lực, công nghệ và năng lực tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng cần được vận hành bởi những con người có trình độ, kỷ luật và trách nhiệm. Một tổ chức muốn phát triển bền vững phải có khả năng tự đổi mới, biết học hỏi, tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực.

Chính vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu quan trọng hơn trong giai đoạn mới là đưa các chuẩn mực văn hóa trở thành một phần trong phương thức quản trị và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát định hướng của EVN, Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030 của EVNNPT đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng văn hóa tuân thủ, an toàn, liêm chính, minh bạch; thúc đẩy học tập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy người lao động làm trung tâm.

Ở đó, văn hóa lãnh đạo phải được thể hiện trước hết bằng hành động và trách nhiệm trong mỗi quyết định. Văn hóa an toàn không dừng lại ở việc chấp hành quy trình để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát, mà phải trở thành ý thức tự giác của mỗi người. Văn hóa phối hợp không chỉ thể hiện ở sự thống nhất trên văn bản, mà phải được kiểm chứng bằng hiệu quả giải quyết công việc, tinh thần đồng hành và trách nhiệm đến cùng.

Đặc biệt, chuyển đổi số trước hết là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản trị, thói quen phối hợp, chia sẻ tri thức và ra quyết định dựa trên thông tin, dữ liệu, chứ không đơn thuần là thay đổi công cụ làm việc. Văn hóa phải trở thành nền tảng để con người chủ động học tập, làm chủ công nghệ và sử dụng những thành tựu mới một cách có trách nhiệm.

Với EVNNPT, xây dựng văn hóa trong giai đoạn mới phải gắn chặt với những mục tiêu thiết thực: nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống truyền tải điện, bảo đảm an toàn lao động, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, phát huy sáng kiến, cải thiện năng suất lao động và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Khi các chuẩn mực văn hóa được chuyển hóa thành hành vi tự giác, thành chất lượng công việc và hiệu quả quản trị, văn hóa không còn chỉ là nền tảng tinh thần mà thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần nâng cao năng lực thực thi và thúc đẩy sự phát triển bền vững của EVNNPT.

Tiếp nối mạch nguồn bằng trách nhiệm mỗi ngày

Năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với đặc thù hoạt động liên tục, các kíp trực vận hành và lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố của EVNNPT vẫn duy trì nhiệm vụ để bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện, đồng thời được thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động. Chính trong những công việc thầm lặng ấy, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người truyền tải điện được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, công nhân viên cũng là một chủ thể gìn giữ, thực hành và sáng tạo văn hóa, góp phần bồi đắp bản sắc tổ chức bằng sự nhất quán giữa cam kết và hành động mỗi ngày.

Dòng điện được truyền đi qua những đường dây và trạm biến áp, nhưng để dòng điện ấy luôn an toàn, liên tục, ổn định còn cần đến những con người biết đặt trách nhiệm lên trên sự thuận tiện, đặt lợi ích chung lên trên những tính toán riêng. Sau mỗi dòng điện được truyền đi là trách nhiệm với đất nước; và trong trách nhiệm ấy, mạch nguồn văn hóa Việt Nam vẫn đang được những người truyền tải điện lặng thầm tiếp nối bằng chính công việc và những điều tốt đẹp họ gìn giữ mỗi ngày.