Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối 24.11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối nay (24.11), tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình do Trung ương chỉ đạo; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Muôn sắc Việt Nam là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đông đảo, quy tụ những giọng ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả cùng các gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại.

Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng những nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó còn có Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia và Thu Hằng.

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, Ban Tổ chức lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình:

Di chuyển và vào sân: Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Mặc đủ ấm: Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Nhận áo mưa và lightstick: Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban Tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Hãy nhớ nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết. Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội Muôn sắc Việt Nam.