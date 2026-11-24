​​Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là điểm khởi đầu lý luận của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Từ luận điểm "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" năm 1946 đến định hướng xác lập văn hóa là "trụ cột", "hệ điều tiết" và "sức mạnh mềm quốc gia" trong Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026, Đảng ta đã không ngừng thể chế hóa, bổ sung và nâng tầm tư tưởng này qua các nghị quyết, chiến lược và hệ thống pháp luật. Từ Tư tưởng Hồ Chí Minh đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW và Luật Di sản văn hóa năm 2024... đã tạo nên những thành tựu nổi bật trong hành trình chuyển hóa từ "văn hóa soi đường" sang "sức mạnh mềm quốc gia" gắn với nguyên tắc cốt lõi "vì Nhân dân" trong kỷ nguyên mới.

Năm 1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên luận điểm mang tính cương lĩnh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đây không chỉ là lời hiệu triệu trong buổi đầu dựng nước và kháng chiến, mà là sự kết tinh cô đọng toàn bộ tư duy lý luận của Người về vị trí của văn hóa: văn hóa không đứng bên lề hay đóng vai trò trang trí cho đời sống, mà là sức mạnh tinh thần dẫn dắt phương hướng, bồi đắp bản lĩnh và tạo chiều sâu cho sự nghiệp phát triển của dân tộc.

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương hàng năm là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đại đoàn kết, nơi triệu trái tim cùng hướng về cội nguồn để thấy bản sắc văn hoá và sức mạnh dân tộc.

Gần tám thập kỷ sau, ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên xác định văn hóa là "trụ cột" và "hệ điều tiết" của sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng "sức mạnh mềm quốc gia" trong kỷ nguyên mới. Sự chuyển hóa cách diễn đạt từ "soi đường" đến "trụ cột" và "sức mạnh mềm" không phải là sự thay thế tách rời quá khứ, mà là bước phát triển mang tính cấu trúc của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Văn hóa được mở rộng từ chức năng định hướng tinh thần sang năng lực kiến tạo phát triển, năng lực cạnh tranh và sức lan tỏa ảnh hưởng của quốc gia trên trường quốc tế.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó, cần làm rõ bốn nội dung: cấu trúc hạt nhân của Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tiến trình thể chế hóa, nâng tầm tư tưởng ấy qua hệ thống nghị quyết, chiến lược và pháp luật; những thành tựu và thách thức cấu trúc trong thực tiễn phát triển văn hóa đương đại; cùng hệ thống giải pháp nhằm giải quyết trực diện các thách thức ấy và phát triển sức mạnh mềm quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Để nhận diện đầy đủ sự kế thừa ở cấp độ chính sách, trước hết cần xác định rõ cấu trúc nền tảng của Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thông qua các bài viết, bài nói từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng chế độ mới, tư tưởng văn hóa của Người được định hình trên ba trụ cột lý luận gắn bó hữu cơ.

Thứ nhất, văn hóa phải phục vụ Nhân dân, lấy việc nâng cao đời sống tinh thần và phẩm giá con người làm thước đo giá trị. Hồ Chí Minh phê phán rõ ràng khuynh hướng "nghệ thuật vị nghệ thuật" tách rời quần chúng, chủ trương xây dựng nền văn hóa hướng tới công nhân, nông dân, binh lính và các tầng lớp Nhân dân lao động. Người yêu cầu văn hóa phải "đi sâu vào tâm lý quốc dân", góp phần đẩy lùi hủ tục, thói quen lạc hậu, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của mỗi công dân. Theo cách tiếp cận này, tính chính đáng và sức sống của văn hóa không nằm ở những chuẩn mực hàn lâm khép kín, mà ở khả năng cải thiện thực chất đời sống tinh thần và năng lực tự chủ của Nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021 tại Hà Nội

Thứ hai, văn hóa phải gắn bó chặt chẽ và tác động tích cực tới hiện thực xã hội. Trong bối cảnh kháng chiến, Hồ Chí Minh đề ra phương châm "kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến", khẳng định mặt trận văn hóa là một trong những mặt trận trọng yếu ngang hàng với chính trị và kinh tế, đồng thời coi văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Người lưu ý sáng tạo nghệ thuật và hoạt động văn hóa phải bám sát hơi thở đời sống, tránh rơi vào trạng thái thoát ly thực tiễn. Tư duy hiện thực chủ nghĩa tích cực này đặt văn hóa vào vị thế chủ thể tham gia nhận thức hiện thực, cổ vũ hành động cách mạng và kiến tạo nhân cách con người mới.

Thứ ba, phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân dựa trên sự thống nhất biện chứng giữa tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả văn hóa. Đồng thời, Người xác lập nguyên tắc giữ gìn cốt cách, bản sắc dân tộc đi đôi với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp truyền thống tốt đẹp với tư duy khoa học và tinh thần đổi mới. Chính phương pháp luận mở này đã tạo tiền đề lý luận vững chắc cho chiến lược phát triển văn hóa gắn với chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam sau này.

Trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới được bổ sung, phát triển qua từng giai đoạn lịch sử, từng bước chuyển hóa từ định hướng nguyên tắc thành cơ chế quản trị và quy phạm pháp luật cụ thể.

Bước ngoặt mở đầu mang tính hệ thống trong thời kỳ đổi mới là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) về "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Nghị quyết đã cụ thể hóa ba tính chất "dân tộc, khoa học, đại chúng" của Hồ Chí Minh thành hệ thống quan điểm chỉ đạo phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập, đồng thời xác lập vị trí chiến lược của văn hóa là "nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội".

Tiếp nối mạch tư duy đó, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (năm 2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đánh dấu bước chuyển trọng tâm từ phát triển văn hóa nói chung sang gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa và xây dựng con người. Nghị quyết khẳng định mục tiêu "phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa", xác định các đức tính cơ bản của con người Việt Nam cần bồi đắp như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Việc đưa các nhiệm vụ mới vào chương trình hành động như phát triển công nghiệp văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và quản lý thông tin trên môi trường mạng cho thấy chính sách văn hóa bắt đầu tiếp cận các yêu cầu quản trị hiện đại, thể chế hóa sâu sắc luận điểm "văn hóa hóa con người" của Hồ Chí Minh.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021) và Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, tư duy lý luận về văn hóa tiếp tục được củng cố với yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, nhấn mạnh vai trò sức mạnh nội sinh của văn hóa gắn với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sự đột phá mạnh mẽ về khung diễn ngôn và cơ chế quản trị được đánh dấu bằng Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát tinh thần chuyển biến này qua nhận định: "Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa". Luận điểm này tương đồng về tầng cấu trúc với phán đoán "văn hóa soi đường" năm 1946 khi đặt văn hóa ở vị trí định hình tầm nhìn, chiều sâu và tính bền vững của quốc gia. Về mặt lý luận, Nghị quyết 80-NQ/TW vượt qua giới hạn của cách tiếp cận coi văn hóa chủ yếu là lĩnh vực tinh thần để xác định văn hóa và con người là nền tảng vững chắc, đồng thời lần đầu tiên xác lập phạm trù "trụ cột" và "hệ điều tiết", đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội và yêu cầu văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực từ môi trường đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đáng chú ý, Nghị quyết 80-NQ/TW chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành các chỉ tiêu định lượng có khả năng kiểm chứng, đánh dấu bước chuyển từ quản lý nặng về tuyên truyền, hành chính sang quản trị phát triển và kiến tạo môi trường sáng tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hướng tới 9% vào năm 2045; hình thành 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; bảo đảm chi ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm; hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trong năm 2026; đồng thời thành lập thêm 1 đến 3 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Song hành với các nghị quyết của Đảng, hệ thống chiến lược và pháp luật của Nhà nước cũng được hoàn thiện đồng bộ nhằm tạo hành lang thực thi. Việc triển khai Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cùng việc Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2024 đã từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế. Luật Di sản văn hóa năm 2024 đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và tạo điều kiện cho xã hội hóa hoạt động bảo tàng, qua đó giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa "bảo vệ" và "phát huy" giá trị di sản trong đời sống kinh tế - xã hội.

(Còn tiếp...)