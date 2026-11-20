Đa dạng hóa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V, ngày 20/11 năm nay là ngày Nhà giáo đầu tiên của tập thể thầy cô đang nuôi dạy khoảng 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Thầy cô nhà trường đón ngày 20/11 trong một năm có dấu mốc riêng của nghề giáo. Với thầy cô Trường Văn hóa CAND V, đây là ngày 20/11 đầu tiên tại ngôi trường hoạt động theo mô hình nội trú chuyên biệt, có mặt trong hệ thống giáo dục công lập từ năm học 2026-2027 này.

Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), ngày 14/11, Trường Văn hóa CAND V tổ chức Chương trình giao lưu Pickleball với sự tham gia của 9 đội thi đấu, gồm 7 đội đến từ Nhà trường, 1 đội đại diện UBND phường Bà Rịa và 1 đội đại diện Công an phường Bà Rịa.

Trong không khí vui tươi, hào hứng, các vận động viên đã cống hiến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", mang đến những khoảnh khắc đẹp và đầy cảm xúc trên sân đấu. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhà trường với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM thăm hỏi học sinh Trường Văn hóa CAND V

Trường Văn hóa CAND V còn đa dạng hóa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Cũng trong ngày 14/11, trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dịp cuối tuần, Trường Văn hóa CAND V tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em dành cho học sinh cấp THCS và THPT tại Hội trường nhà trường.

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thành Trung (Báo cáo viên thuộc Tổ Quản lý học sinh) chia sẻ những kiến thức thiết thực về nhận diện, phòng ngừa bạo lực học đường; kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách ứng xử an toàn trước những tình huống thường gặp trong cuộc sống. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, hỏi đáp kết hợp trò chơi tương tác "Rung chuông vàng", tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, phát huy khả năng tư duy, phản xạ và xử lý tình huống thực tế.

Thông qua việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các hoạt động trải nghiệm, tương tác trong ngày nghỉ cuối tuần, Nhà trường tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục, chú trọng trang bị kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực học đường. Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực - Nói không với bạo lực học đường, chủ động phòng ngừa xâm hại và cùng chung tay xây dựng mái trường bình yên.

Mái trường - mái ấm: Từ bục giảng đến bữa cơm, giấc ngủ

Chiều 15/8, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM công bố quyết định bổ sung Trường Văn hóa CAND V vào tổ chức bộ máy CATP và quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa CAND V. Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Thành phố đã hoàn tất các yêu cầu về pháp lý, tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí và chương trình giáo dục trong 45 ngày. Nhà trường là đơn vị sự nghiệp công lập do Công an TPHCM quản lý trực tiếp, toàn diện; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM hướng dẫn về chuyên môn.

Ở những ngôi trường này, nghiệp vụ sư phạm mới là điều kiện đầu tiên, phần còn lại cũng rất quan trọng là sự kiên nhẫn và bao dung của những người cùng lúc làm thầy, làm anh chị, làm cha mẹ cho học trò ở nhiều lứa tuổi. Học sinh là con em đối tượng chính sách, hộ khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, tất cả được học miễn phí; trong số này có 3 học sinh dân tộc Stiêng từ Bình Phước. Các em đến từ TPHCM, TP.Đồng Nai và tỉnh Khánh Hòa. Tổng chỉ tiêu của trường là 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 (tiểu học 420, trung học cơ sở 420 và trung học phổ thông 50). Những em nhỏ nhất mới vào lớp 1 đã rời gia đình để sống nội trú, trong khi các anh chị lớp 10 ở tuổi chuẩn bị chọn hướng đi cho mình.

Ở một trường nội trú, người chăm bữa ăn, giấc ngủ cũng là một phần của việc dạy học. Tại Trường Văn hóa CAND V, đối với học sinh nội trú, thầy cô còn đồng hành trong sinh hoạt, hướng dẫn các em xây dựng nền nếp, kỹ năng sống và tinh thần tự lập. Năm học này, nhà trường chú trọng giáo dục kiến thức văn hóa gắn với rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho học sinh.

Trường Văn hóa CAND V tổ chức Chương trình giao lưu Pickleball nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cách tổ chức bộ máy cũng phản ánh những vai trò ấy. Ngày 30/9, trường công bố quyết định thành lập bốn chi bộ trực thuộc, gắn với các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, đào tạo, quản lý học sinh và giảng dạy. Quản lý học sinh được tách thành một mảng riêng, đứng ngang với giảng dạy và đào tạo. Ở trường nội trú, những giờ sau tiết học không phải phần việc phụ mà đó là phần việc quan trọng không thể thiếu trong nhiệm vụ hàng ngày của các nhà giáo mang quân hàm.

Chiến sĩ công an trong vai người thầy

Người đồng hành đầu tiên của học sinh Trường Văn hóa CAND V là Công an cơ sở. Theo thông tin nhà trường đăng tải, Công an xã, phường phối hợp chính quyền rà soát các gia đình và trẻ em đủ điều kiện, giải thích chính sách tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ, đưa các em đi khám sức khỏe. Khi có kết quả, cán bộ báo tin cho gia đình, chuẩn bị phương tiện và đưa các em về trường. Sau khi các em nhập học, Công an cơ sở tiếp tục mang quà của gia đình và cán bộ đến cho học sinh, làm đầu mối chuyển học bạ, dữ liệu điện tử.

Khi các em đã vào trường, lực lượng thanh niên CATP tiếp nối. Chiều 01/10, nhà trường, Ban Thanh niên CATP và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TPHCM thống nhất triển khai công trình thanh niên "Đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa CAND V". Tại lễ công bố ngày 03/10, 2 đơn vị ký kết phối hợp và trao tặng 1.000 bộ dụng cụ học tập, kèm talkshow tâm lý "Thấu hiểu bản thân", gian hàng cắt tóc miễn phí chuẩn điều lệnh và không gian giao lưu văn hóa. Sinh viên Sư phạm hướng dẫn các em vẽ, học nhạc; chiến sĩ Công an cùng ăn, ở và rèn luyện với học sinh.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cũng có mặt. Sáng 28/9, hơn 900 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 phối hợp tổ chức. Đêm hội Trăng rằm của trường dành cho hơn 800 học sinh và con cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã trên địa bàn, có trò chơi, văn nghệ và quà Trung thu.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em tại Trường Văn hóa CAND V

Những phần việc này xuất phát từ đặc trưng của mô hình. Trong bài phỏng vấn trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Trường Văn hóa CAND thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia, chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Sở GD-ĐT các địa phương, thực hiện đồng thời nhiệm vụ nuôi, dạy nội trú hoàn toàn miễn phí từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Ngoài chương trình quốc gia, học sinh còn được học các nội dung của Bộ Công an về pháp luật, kỷ luật, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tội phạm, giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống. Nói cách khác, người thầy ở đây đảm nhận nhiều vai: vừa phải đạt chuẩn của ngành giáo dục, vừa truyền đạt những nội dung đặc thù của lực lượng, vừa chăm lo đời sống của học trò ngoài giờ học.

Tại lễ khai giảng của Trường Văn hóa CAND V sáng 05/9, em T.K.D (học sinh lớp 8) chia sẻ mong ước sau này làm cô giáo để dạy học. Trước khi về trường, em sống tại Mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi). Em nói: "Học ở đây là cơ hội để chúng em trưởng thành hơn".

Từ những chuyến xe Công an rời địa phương lúc 3 - 4 giờ sáng, đến đêm Trăng rằm đầu tiên ở trường, những việc thầy cô, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM làm suốt hơn 2 tháng qua đều hướng về các em. Ngày 20/11 đầu tiên của Trường Văn hóa CAND V, vì thế cũng là ngày của tất cả những người đã cùng đảm nhận vai trò này, không riêng của những người trực tiếp đứng lớp.