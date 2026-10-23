Chào mừng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026: Nhiều trải nghiệm thú vị tại không gian báo chí số

Với chủ đề “Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Khánh Hòa tích cực thực hiện chuyển đổi số”, gian hàng của Báo và PTTH Khánh Hòa tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 giới thiệu đến công chúng các thiết bị hiện đại, giải pháp công nghệ mới đang được ứng dụng trong hoạt động sản xuất các sản phẩm báo chí. Bên cạnh việc tìm hiểu quy trình tác nghiệp, khách tham quan còn có cơ hội thử sức làm phát thanh viên, chụp ảnh lưu niệm và quay clip bằng camera 360 độ.

Giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại

Điểm nhấn của gian hàng là không gian phim trường thu nhỏ với các thiết bị hiện đại, tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu môi trường làm việc của đội ngũ làm báo, thử sức dẫn chương trình như một phát thanh viên, biên tập viên truyền hình. Bên cạnh đó, xe truyền hình lưu động 4K cũng được giới thiệu, giúp công chúng tìm hiểu thêm về phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất và truyền dẫn chương trình truyền hình.

Ông Trần Đình Hồng Thanh - Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ (Báo và PTTH Khánh Hòa) cho biết, năm nay, đơn vị phối hợp với Công ty TNHH Nghe nhìn Nam Long (TP. Hồ Chí Minh) thiết kế phim trường thu nhỏ với phông nền mô phỏng bối cảnh thực tế, bàn ghế, tivi tương tác thông minh cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đồng bộ. Để lưu giữ những khoảnh khắc tại ngày hội, đơn vị bố trí thiết bị và nhân sự hỗ trợ chụp ảnh, gửi ảnh cho khách tham quan thông qua mã QR. Chỉ cần quét mã, khách có thể nhanh chóng nhận và lưu ảnh về thiết bị cá nhân.

Các bạn trẻ trải nghiệm làm người dẫn chương trình truyền hình tại gian hàng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Ảnh: VŨ HOA

Một trải nghiệm đáng chú ý khác là quay clip bằng điện thoại thông minh kết hợp với bộ camera 360 độ. Thiết bị giúp ghi lại toàn cảnh không gian xung quanh, mang đến những thước phim sinh động, đồng thời giới thiệu ứng dụng công nghệ trong sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Theo chị Lê Thị Thanh Trà - Bí thư Chi đoàn Báo và PTTH Khánh Hòa, nhằm hỗ trợ vận hành gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số của đơn vị đến người dân, du khách, Chi đoàn đã chia 36 đoàn viên thành 8 nhóm, luân phiên hoạt động theo 8 ca. Các đoàn viên đảm nhiệm việc đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, check-in, trải nghiệm tại gian hàng; phối hợp với bộ phận kỹ thuật, nội dung để giới thiệu các sản phẩm, hoạt động chuyển đổi số của cơ quan. Bên cạnh đó, các nhóm ghi nhận hình ảnh, video về hoạt động của gian hàng trong ca phụ trách để tổng hợp, đề xuất đăng tải trên các kênh truyền thông phù hợp, góp phần quảng bá hình ảnh cơ quan và phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên trong ứng dụng công nghệ số.

Làm báo trên môi trường số

Song song với hoạt động tại gian hàng, Báo và PTTH Khánh Hòa tổ chức tác nghiệp, sản xuất tin bài, phóng sự, clip và livestream các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội. Thông tin, hình ảnh được cập nhật trên Khánh Hòa Online (baokhanhhoa.vn), các kênh truyền hình và các nền tảng số của đơn vị, góp phần lan tỏa không khí ngày hội, giúp độc giả, khán thính giả tiếp cận trực quan hơn với hoạt động ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực báo chí.

Theo ông Cung Phú Quốc - Phó Giám đốc Báo và PTTH Khánh Hòa, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để báo chí đổi mới và phát triển. Nhận thức rõ điều đó, đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, biên tập, quản lý và phân phối nội dung trên các nền tảng số, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường tương tác với công chúng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc, khán thính giả.

Thông qua Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Báo và PTTH Khánh Hòa tiếp tục giới thiệu những kết quả, giải pháp công nghệ đang được triển khai, đồng thời tạo cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với hoạt động nghề báo trong môi trường số.