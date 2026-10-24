Chào mừng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026: Động lực phát triển trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 ​​của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đã được tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng số đến thúc đẩy nghiên cứu công nghệ chiến lược và đưa tiện ích số đến người dân, tỉnh đang từng bước tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các nguồn lực KH-CN cho sự phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Dấu ấn từ cơ chế đến thực tiễn

Trong quý III/2026, Khánh Hòa chính thức vận hành Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp văn bản Đảng; vận hành thử nghiệm, mở rộng toàn tỉnh Hệ thống quản lý điều hành văn bản (V-Office); đưa ứng dụng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) Khánh Hòa lên thiết bị di động và triển khai thí điểm nền tảng số dùng chung cấp xã tại 64 xã, phường. Công tác bảo đảm an ninh mạng được tăng cường, với 160/160 hệ thống thông tin cấp độ 1, cấp độ 2 được kiểm tra, đánh giá; tường lửa được triển khai tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cam Hiệp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết liên quan đến nguồn lực tài chính, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghệ số và thu hút nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Nghị quyết số 24, ngày 7-8-2026 (về quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chíp bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại tỉnh Khánh Hòa) quy định mức hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng đối với mỗi dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Chính sách này góp phần tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển công nghệ và hình thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Trung Khánh Vĩnh hỗ trợ cập nhật tiện ích số cho người dân.

Trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo, tỉnh đang triển khai 46 nhiệm vụ, tiếp nhận 68 đề xuất đặt hàng từ các sở, ngành, địa phương. Với 45,41 điểm, Khánh Hòa xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Cùng với đó, mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp được chú trọng. Bước đầu, Sở KH-CN phối hợp với Trường Đại học Nha Trang và 4 doanh nghiệp xây dựng nền tảng, thiết lập và vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến thủy sản thông minh, góp phần đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Bác Ái Đông hỗ trợ cập nhật dữ liệu đất đai cho người dân.

Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 57, Khánh Hòa tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. Theo ông Nguyễn Tấn Quang - Phó Giám đốc Sở KH-CN, năm 2026, tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng số dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với kinh tế số, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu và Khu công nghệ số tập trung nhằm tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế dựa trên công nghệ. Ở trụ cột xã hội số, các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số thiết yếu.

Các bạn trẻ tìm hiểu xã Ninh Phước qua công nghệ 360 độ và thực tế ảo (VR) tại Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I năm 2026.

Để huy động thêm nguồn lực, UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Các thỏa thuận hướng đến phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thúc đẩy ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người dân xã Suối Dầu tìm hiểu các công nghệ nông nghiệp thông minh tại Ngày Hội Công nghệ số xã Suối Dầu.

Tỉnh cũng xác định 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và CĐS, gồm: Công nghệ số và dữ liệu thông minh; nông nghiệp và chế biến công nghệ cao; y tế và sinh học thế hệ mới; kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ cấp thiết năm 2026 về xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh không lây nhiễm và y tế dự phòng, bản đồ cảnh báo thiên tai, kho dữ liệu dùng chung; từng bước thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, lấy dữ liệu, hạ tầng số và ứng dụng công nghệ làm nền tảng.

Người dân xã Suối Dầu tìm hiểu các tiện ích số tại Ngày hội Công nghệ số xã Suối Dầu.

Một trong những điểm nhấn là đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị được triển khai từ ngày 10-7 đến 30-11-2026, với 53 nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành. Đợt cao điểm tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 (diễn ra từ ngày 24 đến 26-10) và các hoạt động hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực CĐS.

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và CĐS tỉnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được tỉnh Khánh Hòa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; chuyển từ xây dựng kế hoạch sang hành động cụ thể, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo. Qua đó, việc triển khai các nhiệm vụ về KH-CN, đổi mới sáng tạo và CĐS có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từng bước được nâng lên.

- Đến nay, tỷ lệ phủ sóng mạng di động trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Trong đó, mạng 4G phủ sóng 100% và 5G đạt 98%; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 65/65 xã, phường và đặc khu; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục, y tế… Đến cuối tháng 9-2026, tỉnh đã cập nhật hơn 1 triệu thửa đất vào Cơ sở dữ liệu đất đai; đưa dữ liệu 346.534/363.299 học sinh lên Cổng học bạ số quốc gia, đạt 95,4%; tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho 793.759 người.

LÂM ANH - MÃ PHƯƠNG