Chào mừng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026: Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và gia tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, để công nghệ phát huy hiệu quả, cần có giải pháp phù hợp với thực tiễn.

* Ông NGUYỄN QUANG DUY - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị DT Group Khánh Hòa:

Đồng hành với doanh nghiệp trẻ

Ông NGUYỄN QUANG DUY - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị DT Group Khánh Hòa.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) trẻ có lợi thế về tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận công nghệ và sự linh hoạt trong tổ chức hoạt động. Thực tế, một số DN đã ứng dụng nền tảng số vào quản trị, bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng. Các công cụ AI, thương mại điện tử và tự động hóa cũng đang tạo thêm cơ hội nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số giữa các DN còn khác nhau. Với nhiều DN nhỏ và vừa, khó khăn không chỉ là chi phí đầu tư mà còn là thiếu nhân sự có kỹ năng số, chưa biết lựa chọn giải pháp phù hợp và chưa xác định rõ hiệu quả cần đạt. Nếu ứng dụng công nghệ theo phong trào, không gắn với vấn đề cụ thể trong quản trị hoặc sản xuất, kinh doanh thì khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Vì vậy, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tiếp tục làm cầu nối để hội viên tiếp cận kiến thức, chuyên gia và giải pháp phù hợp với quy mô, ngành nghề của mình. Trong thời gian tới, hội định hướng tăng cường các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tế; kết nối DN với đơn vị cung cấp công nghệ; hỗ trợ hội viên tìm hiểu về AI, thương mại điện tử, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin; đồng thời khuyến khích triển khai những mô hình thí điểm có thể đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Chuyển đổi số trong DN nên bắt đầu từ những khâu đang gây tốn thời gian, chi phí hoặc khó kiểm soát. DN không nhất thiết phải đầu tư một hệ thống lớn ngay từ đầu. Điều quan trọng là xác định đúng vấn đề, chọn bước đi vừa sức và đo lường kết quả bằng những chỉ tiêu cụ thể. Mục tiêu của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa là đồng hành để hội viên chuyển đổi số thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng DN. Khi DN nâng cao được năng suất, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường, sức cạnh tranh của cộng đồng DN trẻ Khánh Hòa cũng sẽ được củng cố.

* Tiến sĩ PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững Ecotech (TP. Hồ Chí Minh):

Nâng cao tính khả thi cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo

Tiến sĩ PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững Ecotech (TP. Hồ Chí Minh).

Yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của dự án khởi nghiệp là sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Dự án sáng tạo không chỉ dừng lại ở một ý tưởng độc đáo hay công nghệ tiên tiến, mà quan trọng hơn là công nghệ, ý tưởng đó phải giải quyết được nhu cầu thực tế của khách hàng. Đồng thời, cần kết hợp hài hòa giữa năng lực công nghệ, chuyên môn và tư duy quản trị kinh doanh; chủ động xác lập quyền sở hữu trí tuệ, có chiến lược khai thác hiệu quả để gia tăng giá trị và bảo vệ thành quả sáng tạo. Dự án cần có mô hình kinh doanh linh hoạt, có thể mở rộng thị trường và tăng doanh thu mà không làm chi phí tăng tương ứng. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Để giảm thiểu rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực, các nhà sáng lập cần chú trọng phát triển sản phẩm theo tư duy khởi nghiệp tinh gọn, xây dựng sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) để sớm thử nghiệm thị trường, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và liên tục cải tiến, tránh đầu tư dàn trải vào những tính năng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc tích hợp các yếu tố môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị (ESG), hướng đến kinh tế xanh ngay từ đầu cũng góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh. Nhà sáng lập cần chủ động kết nối với các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyên gia và cố vấn để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Khởi nghiệp sáng tạo hiện nay không chỉ là cuộc đua về tốc độ đổi mới mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng và năng lực thực thi. Việc kết hợp tính đột phá của công nghệ với nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời quản trị rủi ro tài chính chặt chẽ, là yếu tố quan trọng giúp các dự án từng bước hiện thực hóa ý tưởng, nâng cao sức cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững.

* Tiến sĩ PHAN CÔNG KIÊN - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố:

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp

Tiến sĩ PHAN CÔNG KIÊN - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang từng bước được quan tâm triển khai, góp phần thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ vào các khâu sản xuất, quản lý quy trình canh tác, theo dõi sinh trưởng cây trồng và truy xuất nguồn gốc giúp người sản xuất kiểm soát tốt hơn quá trình canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số giữa các địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân chưa đồng đều. Những khó khăn về nguồn lực đầu tư, khả năng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất vẫn cần được quan tâm tháo gỡ.

Thời gian tới, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường phối hợp với địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các mô hình ứng dụng công nghệ sát với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, viện chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận và từng bước làm chủ các giải pháp số trong quản lý sản xuất, theo dõi sinh trưởng cây trồng, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Quá trình triển khai cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, ưu tiên những giải pháp dễ áp dụng, có khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường.