Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Trường Đại học Công đoàn khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo cho nguồn nhân lực trẻ

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dưới sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ.

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: Bá Quỳnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn khẳng định công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tuy mang lại nguồn tri thức khổng lồ nhưng chỉ là công cụ hỗ trợ; điều cốt lõi là sinh viên phải rèn luyện tư duy, làm chủ công nghệ có đạo đức và biến ý tưởng thành các sản phẩm ứng dụng thực tế.

Nhà trường cam kết sẽ đổi mới chiến lược đầu tư nghiên cứu khoa học trọng điểm, dành nguồn kinh phí lớn để tạo mọi điều kiện tốt nhất nuôi dưỡng cảm hứng, đồng hành và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Tinh thần đó được cụ thể hóa thông qua những trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với các chuyên gia. TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, tập trung làm rõ yêu cầu của đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, đặc biệt trước những thay đổi mạnh mẽ do trí tuệ nhân tạo và công nghệ số tạo ra.

Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: Bá Quỳnh.

Qua các tình huống tương tác, câu hỏi mở và trao đổi với người học, vấn đề không chỉ được đặt ở việc “biết công nghệ”, mà quan trọng hơn là khả năng con người thích ứng, phát huy năng lực riêng và tạo ra giá trị trong một môi trường liên tục biến đổi.

Nếu chuyên gia cung cấp góc nhìn về tư duy và yêu cầu của thời đại, những chia sẻ từ doanh nghiệp lại đưa đổi mới sáng tạo về gần với những bài toán cụ thể của thị trường. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT NovaEdu và Aai Pharma, cùng ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hệ sinh thái doanh nghiệp Bestbe, trao đổi về quá trình hình thành và triển khai ý tưởng trong thực tiễn doanh nghiệp.

Những câu chuyện về khởi nghiệp, nguồn lực, khả năng thích ứng, nhu cầu của khách hàng và yêu cầu đối với nhân sự trong môi trường số giúp sinh viên nhận diện rõ hơn khoảng cách giữa một ý tưởng và một giải pháp có khả năng tạo giá trị.

Các chuyên gia phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: Bá Quỳnh.

Đáng chú ý, tọa đàm không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp đưa ý tưởng của mình ra trước cộng đồng. Ba nhóm sinh viên với các dự án TUU AI Career Companion, TUU Smart Campus và TUU Skill Swap – Sinh viên đồng hành sinh viên đã trình bày ý tưởng trên sân khấu, tập trung vào vấn đề cần giải quyết, giải pháp đề xuất, điểm đổi mới và nhu cầu hỗ trợ để tiếp tục phát triển. Phần phản biện từ chuyên gia giúp các nhóm nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, hạn chế và bước đi cần thiết để đưa ý tưởng từ phạm vi thử nghiệm tiến gần hơn tới thực tế.

Cùng với đó, sự đồng hành của MobiFone thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mở thêm một hướng kết nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường đại học không tách rời nhu cầu thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, môi trường nghề nghiệp và những yêu cầu đang thay đổi của thị trường lao động.

Nhiều bạn sinh viên hào hứng tham gia tọa đàm - Ảnh: Bá Quỳnh.

Điểm nổi bật của tọa đàm vì thế không nằm ở việc tạo ra thêm một diễn đàn trao đổi, mà ở việc từng bước hình thành một không gian để sinh viên được đặt câu hỏi, thử nghiệm ý tưởng, đối thoại với chuyên gia và tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn. Từ đây, đổi mới sáng tạo được nhìn nhận như một năng lực cần được hình thành qua trải nghiệm, qua quá trình phát hiện vấn đề, thử nghiệm giải pháp và không ngừng điều chỉnh.

Tọa đàm “Sinh viên với đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số” khẳng định định hướng của Trường Đại học Công đoàn trong việc xây dựng môi trường giáo dục gắn với thực tiễn, khuyến khích tư duy chủ động và phát huy vai trò của người học.

Quan trọng hơn, chương trình đã gửi tới sinh viên một thông điệp nhất quán: đổi mới không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một vấn đề rất gần gũi, một câu hỏi mới và sự sẵn sàng thử nghiệm. Đó cũng là nền tảng để mỗi sinh viên từng bước biến tri thức thành năng lực, ý tưởng thành hành động và hành động thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.