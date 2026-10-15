Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026): Tạo môi trường để thanh niên phát huy sức trẻ

Từ dấu mốc thành lập năm 1956, đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, phát huy sức trẻ, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng.

Nhiều chương trình, phần việc thiết thực

Với hơn 2.150 hội viên, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam phường Cam Ranh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hội đã thực hiện hơn 50 chương trình, phần việc tình nguyện; trồng mới hơn 5.000 cây xanh và tặng hơn 200 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi. Trong chương trình “Lồng đèn tặng bạn” nhân dịp Tết Trung thu 2026, hội trao hơn 530 lồng đèn cho thiếu nhi thông qua Đoàn xã Bác Ái Đông, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối với các đơn vị. Bên cạnh đó, thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số thông qua chương trình “Mùa hè số cùng VNeID”, với 8 tổ, khoảng 80 thành viên hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số; đồng thời hỗ trợ kê khai đăng ký đất đai tại các tổ dân phố. Hội viên Nguyễn Ngọc Sao Khuê chia sẻ: “Với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, tôi mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên. Tôi tin rằng, mỗi việc làm dù nhỏ cũng có thể mang lại những giá trị thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Cam Ranh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tuổi trẻ xã Phước Hữu cũng triển khai thực hiện những hoạt động thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển địa phương. Nổi bật là công trình thanh niên “Thư viện xanh” trị giá 34 triệu đồng tại điểm trường thôn Tà Dương, Trường Tiểu học Hoài Trung, bổ sung hàng trăm đầu sách, tạo không gian học tập, vui chơi cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các hoạt động chăm lo cho học sinh, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế được triển khai thiết thực. Dịp hè năm 2026, Đoàn xã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao 341 suất quà dụng cụ học tập, 20 suất học bổng và 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 166 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 42 hộ vay hơn 2,8 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Những hoạt động ấy cho thấy vai trò của thanh niên không chỉ ở tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn trong việc kết nối nguồn lực, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Anh Võ Đức Linh - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hữu cho biết, thông qua các chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hội mong muốn tạo môi trường để thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, chung tay chăm lo đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đổi mới để thu hút, tập hợp thanh niên

Cùng với việc triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Hội LHTN Việt Nam tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn mới. Thông qua các nhóm Zalo, trang mạng xã hội và các kênh thông tin trực tuyến, thông tin về hoạt động hội, phong trào tình nguyện, chương trình văn hóa, thể thao được truyền tải nhanh chóng, góp phần tăng cường kết nối và vận động hội viên tham gia các hoạt động.

Cùng với đó, các câu lạc bộ, nhóm theo sở thích được thành lập và duy trì, tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu. Tiêu biểu, Câu lạc bộ “Chiến sĩ nói tiếng Anh” của Hội LHTN Việt Nam phường Cam Ranh thu hút 28 thành viên tham gia, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện ngoại ngữ của thanh niên, học sinh tại địa phương. Trong khi đó, nhóm múa Dáng Biển thuộc Hội LHTN Việt Nam xã Vạn Ninh được thành lập năm 2014, với 25 thành viên, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, góp phần kết nối những người trẻ có cùng đam mê. Bên cạnh việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, các cấp hội còn chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với nhu cầu thiết thực của thanh niên như học nghề, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp. Mới đây, Hội LHTN Việt Nam 3 xã Tây Khánh Sơn, Khánh Sơn và Đông Khánh Sơn đã phối hợp trao tặng 30 cây giống sầu riêng cho 3 hội viên thanh niên thuộc 3 xã, góp phần hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tập trung vào những nội dung gắn với đời sống và nhu cầu phát triển của thanh niên như: Học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần. Đồng thời, tăng cường các không gian giao lưu, kết nối, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể tại cộng đồng. Qua đó, xây dựng tổ chức hội ngày càng gần gũi, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, phát huy sức trẻ, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Khánh Hòa.