Chào mừng kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 – 10/2026) Hà Nội: Khởi công dự án khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ tại xã Đông Anh

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường, cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh, đại diện lãnh đạo các cấp, đại diện đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng toàn thể các đại biểu đến dự lễ Khởi công.

Đại diên lãnh đạo xã Đông Anh tham dự lễ Khởi công. Ảnh: VA

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, trải qua 150 năm hình thành và phát triển, các thế hệ người dân Đông Anh đã luôn nỗ lực xây dựng quê hương đạt được diện mạo khang trang như ngày nay.

Trong chặng đường đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã luôn đánh giá rất cao sự đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trong giai đoạn này, trên địa bàn xã Đông Anh đã và đang khởi công rất nhiều công trình lớn để góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Điển hình là Dự án hỗn hợp nhà ở - công trình phụ trợ Minh Tâm do Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu vị trí đặc địa tại trung tâm xã Đông Anh, kết nối giao thông thuận lợi với tuyến đường Vành đai 3 và các tuyến huyết mạch khác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VA

Dự án có tổng diện tích 29.906 m², trong đó diện tích khu nhà ở thấp tầng là 12.540 m² và diện tích dành cho giao thông, cây xanh, mặt nước chiếm 17.364 m2 (chiếm khoảng 58%). Việc dành tỷ trọng lớn cho hạ tầng và cảnh quan thể hiện rõ định hướng phát triển các khu đô thị xanh, sinh thái và đồng bộ của địa phương. Lãnh đạo xã Đông Anh kỳ vọng, khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao, tạo lập không gian sống đồng bộ, góp phần cải thiện cảnh quan kiến trúc, thúc đẩy các dịch vụ thương mại tại chỗ và từng bước đưa Đông Anh trở thành đô thị xanh, thông minh ở phía Bắc Thủ đô.

Để dự án được triển khai an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tuân thủ quy hoạch, đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và kinh doanh bất động sản. Đảm bảo nguồn lực và tiến độ: Bố trí đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Ưu tiên an toàn lao động và vệ sinh môi trường: Đặt sự an toàn của người lao động và cộng đồng lên hàng đầu; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bụi, tiếng ồn, xử lý chất thải và giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực xung quanh.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VA

Về phía địa phương, đại diện lãnh đạo xã Đông Anh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình, thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn và cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại diện Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm nhấn mạnh, việc khởi công dự án không chỉ đánh dấu mốc khởi đầu thi công công trình mà còn là bước chuyển quan trọng trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh Thủ đô định hướng tái thiết cấu trúc không gian đô thị giai đoạn 2026 - 2045, việc phát triển các khu dân cư tại các cực tăng trưởng ngoại thành đóng vai trò thiết thực trong việc giảm áp lực cho khu vực lõi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. Ảnh: V.A

Dự án được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn tự có và vốn hợp pháp của các tổ chức đầu tư. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu để triển khai dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lấy chất lượng công trình và hiệu quả thực tế làm thước đo uy tín, nỗ lực hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh trong suốt quá trình thi công