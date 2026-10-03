Chào mừng Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Đồng hành với doanh nghiệp, kiến tạo tương lai

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên

Giai đoạn 2022 - 2026 do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, những biến động về giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, logistics, thị trường tiêu thụ, chuỗi cung ứng cùng những thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới đã đặt doanh nghiệp trước nhiều sức ép. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, năng động và khả năng thích ứng. Nhiều doanh nghiệp không chỉ duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động mà còn từng bước đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm những hướng đi mới.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chú trọng thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng hành với doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh (bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh trước đây) từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; là nơi tập hợp tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiết thực về đào tạo, tư vấn, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, kết nối giao thương và trách nhiệm xã hội… để hỗ trợ hội viên phát triển.

Một trong những dấu ấn nổi bật của hai Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua là việc phát huy vai trò đại diện, cầu nối và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hơn 2.000 doanh nghiệp hội viên. Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội, môi trường, phòng cháy, chữa cháy… được Hiệp hội tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (trước đây) đã tổng hợp 185 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong giai đoạn 2022 - 2026 và gần 100% được cơ quan có thẩm quyền trả lời, làm rõ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hiệp hội tiếp tục tổng hợp, phản ánh 15 khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ban, ngành.

Các mô hình như “Bác sĩ doanh nghiệp”, “Tổ phản ứng nhanh ba nhất” được triển khai đã góp phần đưa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đến gần hơn với thực tiễn. Qua đó, vai trò của Hiệp hội không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến nghị mà từng bước hướng tới đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Hiệp hội tích cực tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hoạt động đánh giá chỉ số DDCI được triển khai trên nền tảng số, mỗi năm có từ 3.000 - 4.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được lựa chọn khảo sát. Đây là một kênh phản hồi có hệ thống từ cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương.

Những kết quả ấy cho thấy tiếng nói của doanh nghiệp ngày càng trở thành một nguồn thông tin thực tiễn quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng điều hành.

Nâng cao năng lực để doanh nghiệp vươn xa

Trong một nền kinh tế thay đổi nhanh, năng lực của doanh nghiệp không chỉ được quyết định bởi nguồn vốn hay thị trường mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng quản trị, trình độ nhân lực và khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ. Nhận thức rõ điều đó, 2 Hiệp hội đã dành nhiều nguồn lực cho hoạt động đào tạo, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực quản trị.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031: Phấn đấu đến năm 2031 có từ 3.000 hội viên trở lên; bình quân mỗi năm kết nạp từ 180 - 250 hội viên và tổ chức từ 15 - 20 chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; 100% hội viên được tiếp cận thông tin, kiến thức về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo...

Giai đoạn 2022 - 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh tổ chức khoảng 60 lớp đào tạo, tập huấn với hàng nghìn lượt doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp tham gia. Nội dung trải rộng từ quản trị doanh nghiệp, tài chính, pháp luật, thuế, lao động, nhân sự đến đầu tư, đất đai, hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp và các kiến thức phục vụ hội nhập. Nội dung đào tạo đã từng bước chuyển từ phổ biến kiến thức chung sang hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thực tiễn. Các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được quan tâm, trong đó khóa “Ứng dụng AI trong doanh nghiệp” thu hút hàng nghìn lượt học viên.

Cùng với nâng cao năng lực nội tại, việc mở rộng thị trường và tăng cường liên kết được xác định là một động lực quan trọng để doanh nghiệp phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp từng bước được mở rộng từ phạm vi trong tỉnh, trong nước đến các chương trình quốc tế. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh đã tổ chức 5 đoàn với hơn 30 doanh nghiệp hội viên tham gia các chương trình xúc tiến tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...; đồng thời tổ chức nhiều đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các địa phương.

Hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Những kết quả đó góp phần hình thành tư duy liên kết, hợp tác, thay vì hoạt động đơn lẻ; từng bước tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tăng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Gắn với sản xuất, kinh doanh, những năm qua, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo đã trở thành một dấu ấn đáng ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh. Năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp đã trao 58.084 suất quà Tết, tổng trị giá hơn 30,4 tỷ đồng. Năm 2024, Hiệp hội vận động hơn 6,79 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi; năm 2025 vận động trên 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11; xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, xóa nhà tạm, hỗ trợ gia đình người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, khuyến học, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ người bệnh…

Những con số ấy phản ánh một nét đẹp trong văn hóa doanh nhân Bắc Ninh: Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để hình thành đội ngũ doanh nhân năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển. Để phát huy, mỗi doanh nghiệp hãy tiếp tục thực hiện theo đúng luật pháp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xây dựng tổ chức hội đoàn kết, chuyên nghiệp

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của tổ chức Hiệp hội sau hợp nhất, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống của hai tổ chức tiền thân. Trước yêu cầu đó, Hiệp hội xác định phương hướng xây dựng một tổ chức đoàn kết, thống nhất, chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả; lấy doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm thước đo chất lượng hoạt động.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng (Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn) sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ nhựa phục vụ ngành công nghiệp điện tử.

Một nhiệm kỳ mới mở ra cũng là lúc cộng đồng doanh nghiệp đứng trước một không gian phát triển mới. Mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031: Phấn đấu đến năm 2031 có từ 3.000 hội viên trở lên; bình quân mỗi năm kết nạp từ 180 - 250 hội viên và tổ chức từ 15 - 20 chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; có ít nhất 5.000 lượt doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng; 100% hội viên được tiếp cận thông tin, kiến thức về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Hiệp hội tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đổi mới hoạt động hỗ trợ theo hướng thiết thực, chuyên sâu; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân có khát vọng phát triển và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện trên mọi lĩnh vực cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, vững bước vươn xa. Biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh liên kết; biến vai trò đại diện thành những hành động thiết thực; biến hoạt động hỗ trợ thành những giá trị cụ thể đối với từng hội viên.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh khóa I hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Qua đó góp phần tạo dựng một Bắc Ninh phát triển, hiện đại, giàu đẹp và thịnh vượng trong chặng đường mới.