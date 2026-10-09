Chào mừng Đại hội Hiệp hội Bất động sản thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 -2031: Đồng hành kiến tạo không gian phát triển mới

Diện mạo mới, tầm vóc mới

Từ vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, Bắc Ninh đang ngày càng khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Bắc Ninh có diện tích hơn 4,7 nghìn km², dân số gần 4 triệu người. Nơi đây không chỉ được nhắc đến như một thủ phủ công nghiệp năng động, giàu sức hút của cả nước mà còn là vùng đất lắng đọng tinh hoa Kinh Bắc nghìn năm văn hiến với một vóc dáng mới, mở ra không gian phát triển mới.

Công ty cổ phần Thương mại Tuấn Mai - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ủng hộ kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng loạt các khu công nghiệp hiện đại, các khu đô thị mới được hình thành. Những trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, công viên và các công trình dịch vụ đô thị được đầu tư. Các tuyến cao tốc, quốc lộ 1, quốc lộ 18, quốc lộ 38, đường vành đai 4, vành đai 5 cùng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được đầu tư xây dựng, tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng và quốc tế ngày càng thuận lợi.

Không gian đô thị của Bắc Ninh không còn bó hẹp trong một trung tâm quen thuộc mà nay được vươn xa theo hướng đa cực theo những hành lang giao thông huyết mạch, những khu công nghiệp sôi động. Chỉ cần đặt chân đến những vùng ven khu công nghiệp, nơi hàng vạn công nhân ngày đêm lao động, người ta dễ dàng nhận thấy, nhờ những dịch vụ “mọc lên” quanh các nhà máy, đời sống của người dân bản địa đã đổi thay từng ngày. Hay khi những khu đô thị hiện đại được đầu tư đã mang đến một không gian sống văn minh, tiện nghi cho cư dân, đồng thời đánh thức và thúc đẩy phát triển của cả khu vực lân cận.

Đằng sau bức tranh đổi thay từng ngày và sự vươn mình của Bắc Ninh, bên cạnh tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp còn có dấu ấn đậm nét của đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Họ chính là những người thợ xây đắp nên diện mạo mới cho quê hương, chung sức kiến tạo nên hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp khang trang, những khu đô thị, khu dân cư hiện đại cùng các công trình công cộng và phúc lợi xã hội đầy tính nhân văn. Vì thế đã thổi một luồng sinh khí mới vào không gian sống.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt gần 68 nghìn tỷ đồng (bằng 94% dự toán), riêng thu tiền sử dụng đất đạt 16 nghìn tỷ đồng (bằng 124,2% dự toán). Không chỉ đóng góp nguồn lực quan trọng vào ngân sách nhà nước, họ còn góp phần tạo dựng nền tảng hạ tầng vững chắc, bồi đắp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Tập hợp hội viên, giải quyết bài toán từ thực tiễn

Với quy mô dân số ngày càng lớn, thu hút hàng trăm nghìn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động đến sinh sống tại địa phương, Bắc Ninh đặt ra nhu cầu ngày càng cao về một không gian cư trú ổn định, hiện đại, đồng bộ. Theo Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh dự kiến cần bổ sung khoảng 60 triệu m2 sàn nhà ở, dân số dự báo có thể đạt hơn 4,6 triệu người vào năm 2030.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã có gần 100 văn bản đề nghị, kiến nghị liên quan đến đất đai, đầu tư, đấu giá, tư vấn, phản biện. Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hội viên đã dành hơn 105,8 tỷ đồng, 23.800 suất quà cho các hoạt động an sinh xã hội.

Nhu cầu nhà ở lớn, tạo dư địa cho phát triển thị trường bất động sản. Để đáp ứng, cùng với phát triển các khu đô thị, khu dân cư thương mại, Bắc Ninh đã phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội nhằm giữ chân người lao động yên tâm gắn bó, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống lâu dài trên quê hương Kinh Bắc. Một số dự án điển hình như: Dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife, dự án Thiên Ân Central; dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Tiền Phong… Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đã triển khai hoàn thành khoảng 31.200 căn hộ nhà ở xã hội. Hiện toàn thành phố đang triển khai 71 dự án, với quy mô khoảng 96.000 căn hộ; đồng thời rà soát, bố trí 256 khu đất với tổng diện tích hơn 753,7 ha để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các thiết chế xã hội…

Các khu đô thị, khu dân cư được triển khai, bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở… cũng được quan tâm, có thời điểm vô cùng sôi động, có dấu hiệu “sốt ảo”. Thực tế đó cũng đặt ra yêu cầu làm thế nào để thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, lành mạnh. Vì thế, Hiệp hội Bất động sản thành phố Bắc Ninh đã hình thành và từng bước khẳng định vị trí của mình.

Được thành lập năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 là nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp hội Bất động sản. Khởi đầu chưa lâu thì dịch Covid-19 bùng phát, thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động; doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn về vốn, đất đai, đầu tư và thủ tục thực hiện dự án. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội tập trung nắm bắt khó khăn từ doanh nghiệp, tổng hợp, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước và tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã có gần 100 văn bản đề nghị, kiến nghị liên quan đến đất đai, đầu tư, đấu giá, tư vấn, phản biện.

Hiệp hội cũng tham gia góp ý Đề án phát triển nhà ở công nhân; các quy định về dự án khu đô thị, khu dân cư mới và đầu tư xây dựng; phản biện một số chương trình, quy hoạch đô thị, chính sách lựa chọn nhà đầu tư và bảng giá đất. Trong lĩnh vực môi giới bất động sản, Hiệp hội đã phối hợp tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Từ năm 2021 đến 2023, Hiệp hội tiếp nhận 1.457 hồ sơ đăng ký dự thi và đã phối hợp tổ chức sát hạch, cấp 1.368 chứng chỉ hành nghề.

Từ một Hiệp hội được thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên, đến nay tổ chức đã có 139 hội viên, gồm các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Không chỉ tạo dựng những công trình, các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tạo ra những giá trị cho cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hội viên đã dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động an sinh xã hội, với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ các loại quỹ hơn 105,8 tỷ đồng, cùng gần 23.800 suất quà dành cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em khó khăn và các đối tượng cần hỗ trợ.

Thời cơ mới, khát vọng vươn lên

Nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu khi Bắc Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với những thay đổi về không gian phát triển là yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đô thị, hạ tầng, nhà ở và thị trường bất động sản. Điều đó mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhưng đồng thời đặt lên vai cộng đồng bất động sản một trách nhiệm lớn hơn.

Dự án nhà ở xã hội thuộc phường Nếnh vừa khánh thành, đưa vào sử dụng.

Nếu nhiệm kỳ đầu tiên, một trong những nhiệm vụ nổi bật của Hiệp hội là xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên, tiếp nhận và kiến nghị tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp thì nhiệm kỳ mới đòi hỏi Hiệp hội phải nâng tầm hơn. Không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hiệp hội cần góp phần tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, hướng tới sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả phản biện chính sách; nắm bắt tình hình dự án và doanh nghiệp hội viên; phối hợp với cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết khó khăn; cập nhật, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp. Mục tiêu phát triển thêm từ 50 hội viên trở lên cũng đặt ra yêu cầu không chỉ tăng về số lượng mà phải chú trọng chất lượng hội viên và hiệu quả hoạt động.

Vai trò cầu nối vì thế cần được hiểu đầy đủ hơn. Một chiều là chuyển tải những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước. Chiều ngược lại là đưa chính sách, pháp luật và yêu cầu phát triển của thành phố đến với doanh nghiệp, hội viên; hướng dẫn, giám sát hội viên tuân thủ pháp luật và cùng giữ gìn môi trường kinh doanh minh bạch. Khi hai chiều ấy vận hành hiệu quả, phản biện chính sách có thể góp phần phát hiện những điểm nghẽn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp để nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả hơn.

Phương châm “Hội nhập - Đoàn kết - Phát triển” của nhiệm kỳ mới vì thế cần được cụ thể hóa bằng những việc làm có thể nhìn thấy và kiểm chứng: Tổ chức Hội hoạt động chuyên nghiệp hơn; thông tin thị trường đầy đủ, kịp thời; phản biện chính sách có chất lượng hơn; đội ngũ môi giới được chuẩn hóa; doanh nghiệp hội viên tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

5 năm đầu tiên là chặng đường xây nền, với những kết quả, hạn chế và bài học được rút ra từ thực tiễn hoạt động. Bước vào nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Bất động sản đứng trước yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực tập hợp doanh nghiệp, chất lượng phản biện chính sách, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và tạo dựng những không gian sống ngày càng tốt hơn cho người dân. Xây dựng Hiệp hội trở thành mái nhà chung, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong chặng đường mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.