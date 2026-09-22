Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Từ bi lan tỏa, nghĩa tình kết nối

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm các chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại Phan Thiết ngày 20/5/2026 nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2026 - PL 2570

Đưa tinh thần từ bi vào đời sống

Một trong những dấu ấn nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ qua (2021 - 2026) là công tác an sinh, từ thiện xã hội. Với tinh thần từ bi, các cấp Giáo hội, tự viện, tăng ni, phật tử đã tích cực chung tay chăm lo người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng đồng bào vùng sâu, vùng xa và những nơi chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn.

Theo báo cáo Phật sự tỉnh Lâm Đồng, tổng nguồn lực dành cho công tác an sinh, từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ lên đến trên 300 tỷ đồng. Đây không chỉ là một con số về vật chất, mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng Phật giáo.

Từ những phần quà nghĩa tình, những suất cơm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến những căn nhà tình thương, công trình dân sinh, hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai... mỗi việc làm đều hướng đến mục tiêu chung là chia sẻ khó khăn, giúp người dân có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến thăm, chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng sau khi kiện toàn tổ chức mới trên cơ sở sáp nhập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông ngày 1/8/2025 (Ảnh: N.Thu)

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc”, Giáo hội luôn xác định việc đồng hành cùng Nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội là một phương thức thiết thực để đưa tinh thần từ bi của đạo Phật vào đời sống.

Cùng với đó, Giáo hội luôn chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và địa phương phát động.

Trong một tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, đời sống giữa các khu vực còn có sự chênh lệch, những hoạt động ấy càng có ý nghĩa. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần nối gần khoảng cách giữa cộng đồng với những người còn khó khăn; đồng thời bồi đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.

Với hơn 600 tự viện, trên 3.000 tăng ni và đông đảo phật tử, nguồn lực xã hội mà Giáo hội có thể kết nối trong nhiệm kỳ mới là rất lớn. Điều quan trọng là nguồn lực ấy tiếp tục được hướng vào những nhu cầu thiết thực của đời sống, để hoạt động Phật sự không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tinh thần mà còn góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Từ những việc làm bình dị giữa đời thường, tinh thần từ bi đã được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đó cũng là cách Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nhân ái.

Những phần quà nghĩa tình luôn đến kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn, bão lũ do Ban Từ thiện xã hội - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện

Mở rộng những nhịp cầu yêu thương

Trong cuộc gặp gỡ với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận những đóng góp của tăng ni, phật tử đối với công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời mong muốn Giáo hội tiếp tục đồng hành, phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đây cũng là sự giao thoa giữa tinh thần từ bi, cứu khổ của Phật giáo với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và yêu cầu chăm lo an sinh xã hội trong đời sống hôm nay.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 21 và 22/9/2026 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Giáo hội Phật giáo tỉnh sau quá trình sắp xếp, hợp nhất; đồng thời mở ra chặng đường mới cho hoạt động Phật sự trên địa bàn rộng lớn của tỉnh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn hướng đến những hoạt động thiết thực giúp bà con vùng lũ

Trong chặng đường mới ấy, công tác từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là một lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì những hoạt động đã có mà còn nâng cao hiệu quả kết nối nguồn lực, hướng hoạt động thiện nguyện đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu; tăng cường phối hợp với MTTQ, chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp để những tấm lòng thiện nguyện được lan tỏa rộng hơn.

Sau mỗi món quà được trao, mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi suất cơm được gửi đến bệnh nhân nghèo hay mỗi chuyến xe cứu trợ đến vùng thiên tai, điều còn lại không chỉ là giá trị vật chất. Đó là niềm tin, là sự ấm áp và cảm nhận rằng trong những lúc khó khăn, người dân vẫn luôn có cộng đồng bên cạnh.

Từ một lời dạy về lòng từ bi đến một hành động cụ thể giữa đời thường, khoảng cách ấy được rút ngắn bằng những tấm lòng biết sẻ chia.

Và đó cũng có thể xem là một trong những dấu ấn đẹp của Phật giáo Lâm Đồng trên hành trình mới: phụng sự bằng những việc làm thiết thực, để tinh thần từ bi không chỉ hiện diện nơi cửa thiền mà còn lan tỏa giữa cuộc sống, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh, vun đắp tình người và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao ủng hộ 100 triệu đồng giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết: Phát huy truyền thống từ bi, tinh thần “phụng đạo yêu nước”, Giáo hội luôn xác định công tác từ thiện, an sinh xã hội là một trong những hoạt động quan trọng, gắn đạo với đời, hướng đến chăm lo những hoàn cảnh còn khó khăn trong cộng đồng.

Theo hòa thượng, cùng với việc duy trì các hoạt động cứu trợ nhân đạo, chăm sóc người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, Giáo hội còn chú trọng những công trình thiết thực như xây cầu, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thả bóng bay, chim bồ câu cầu cho quốc thái - dân an là nghi lễ quan trọng của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

“Hộ quốc an dân, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân” cũng là tinh thần được hòa thượng Thích Thanh Tân khẳng định trong các hoạt động Phật sự. Hòa thượng cho rằng, mỗi việc làm thiện nguyện không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc