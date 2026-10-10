Chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: 18 công trình tầm cỡ

Các đại biểu khánh thành các công trình, dự án chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Ảnh: ĐVCC.

Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 10/10

Ngày 9/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng.

Đây là những công trình, dự án được Hà Nội lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Trong nhóm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, đáng chú ý là Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là dự án khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi đời sống, sinh kế của người dân thủ đô, đặc biệt là người dân vùng "lõi" được thuận lợi hơn.

Dự án được khởi công ngày 25/6/2023, có tổng chiều dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, dự án đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, Hà Nội cũng vừa được thông xe kỹ thuật.

Chưa kể, ba đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 cũng nằm trong nhóm công trình tiêu biểu dịp này. Dự án gồm các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, có tổng chiều dài khoảng 2,2 km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng.

Dự án tiếp theo là Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, diện tích gần 27.600 m², được thiết kế theo hướng hiện đại, với hệ thống đón trả khách, đỗ xe khép kín và ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành. Bến xe có công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của Thủ đô, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện và giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, quy mô 300 giường bệnh. Công trình gồm khối nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn 41.885 m². Việc đầu tư cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực chuyên ngành tim mạch, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Bên cạnh các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, Hà Nội khởi công những dự án giao thông và hạ tầng logistics nhằm mở rộng năng lực kết nối và vận tải; trong đó, Dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,76 km, quy mô 4 làn xe. Phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn.

Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên có tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 23,87 ha. Cảng được quy hoạch với chiều dài bến khoảng 600 m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, công suất khai thác dự kiến khoảng 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030.

Dự án được định hướng trở thành đầu mối vận tải hàng hóa đường thủy, tăng cường kết nối Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện, góp phần nâng cao năng lực logistics và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong nhóm 14 dự án khởi công mới là việc Hà Nội dành nguồn lực lớn cho các công trình cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực tiêu thoát nước.

Nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, trong giai đoạn 2026 - 2028. Dự án gồm hệ thống gần 61 km tuyến cống thu gom nước thải, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải, với tổng công suất thiết kế 142.000 m³/ngày. Các hạng mục nạo vét lòng sông, kè bờ, xây dựng hệ thống bổ cập nước và tuyến đường ven sông dài hơn 14 km cũng được triển khai.

Ở khu vực phía Tây, Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng, gồm khoảng 24,09 km tuyến cống thu gom và 5 trạm bơm nâng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế 91.500 m³/ngày. Các dự án này được kỳ vọng góp phần giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường tồn tại nhiều năm, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ, Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 1,7 km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, được triển khai trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử.

Một trong các dự án tiêu biểu có thể kể đến là dự án tại phía Tây Hà Nội, Dự án Công viên Safari Ba Vì.

Lễ khởi công Công viên Safari Ba Vì, Hà Nội

Một trong số 18 công trình, dự án tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 đó là dự án Công viên Safari Ba Vì.

Công trình vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức khởi công với quy mô khoảng 299ha với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng. Đây là một trong số 18 công trình, dự án tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Công viên Safari Ba Vì được Tập đoàn Sun Group xây dựng. Ảnh: ĐVCC.

Công viên Safari Ba Vì được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, mang phong cách nhiệt đới đặc trưng, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án có diện tích khoảng 299 ha (gấp 2,4 lần khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve tại Singapore và gần bằng nửa diện tích công viên San Diego Zoo Safari Park tại Mỹ), ưu tiên phát triển không gian sinh thái, kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã tầm cỡ, kiến tạo những giá trị sống xanh bền vững cho tương lai.

Công viên Safari Ba Vì được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Mỹ) với gần 60 năm kinh nghiệm kiến tạo hàng trăm dự án safari, vườn thú tương tác, vườn thú mở, công viên chủ đề, bảo tàng, khu nghỉ dưỡng và các điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới.

Công viên Safari Ba Vì được triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án có diện tích khoảng 299ha (gấp 2,4 lần khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve tại Singapore và gần bằng nửa diện tích công viên San Diego Zoo Safari Park tại Mỹ), ưu tiên phát triển không gian sinh thái, kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.