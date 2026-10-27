Chào giá tư vấn xác định giá đất tại KCN Tân Bình và khu đất 3.657m² ở Bình Chiểu

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Theo văn bản số 37056/SNNMT-KTĐ ngày 26/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang thực hiện định giá đất cụ thể đối với khu đất tại Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc phường Tây Thạnh – phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

Khu đất có mục đích sử dụng là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Bình, do Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex) sử dụng.

Việc định giá đất được thực hiện nhằm làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Bình. Nội dung này liên quan đến Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của UBND TP.HCM và Kết luận thanh tra số 28/KL-TTTP-P4 ngày 19/1/2024 của Thanh tra thành phố.

Thời điểm định giá được xác định là tháng 5/2019. Chi phí phục vụ công tác xác định giá đất được nêu trong văn bản là 39.570.423 đồng.

Cùng ngày, tại văn bản số 37057/SNNMT-KTĐ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tiếp tục thông báo chào giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với khu đất có diện tích 3.657m² tại phường Bình Chiểu, TP.HCM (trước đây thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức).

Theo văn bản, việc xác định giá đất nhằm làm cơ sở để Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Trường Thịnh thực hiện nghĩa vụ tài chính để đầu tư xây dựng Khu lưu trú công nhân tại khu vực này.

Hồ sơ liên quan được viện dẫn gồm Quyết định số 5230/QĐ-UB ngày 1/12/2003 của UBND TP.HCM về việc thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Trường Thịnh để bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu lưu trú công nhân; Quyết định số 41/QĐ-SXD-PTN ngày 27/4/2009 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu lưu trú công nhân; và Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 6/7/2009 của UBND TP.HCM về việc giao đất cho doanh nghiệp.

Thời điểm định giá đối với khu đất này là tháng 7/2009, theo Quyết định số 3274/QĐ-UBND. Chi phí phục vụ công tác xác định giá đất được nêu là 43.624.237 đồng.

Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

Trong cả hai văn bản, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu phương pháp xác định giá đất phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Các tổ chức quan tâm được đề nghị gửi văn bản chào giá dịch vụ tư vấn, kèm hồ sơ năng lực. Hồ sơ bao gồm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng tương tự về tư vấn giá đất, danh sách nhân sự, bằng cấp của nhân sự tham gia cùng các tài liệu liên quan chứng minh năng lực của đơn vị.

Hồ sơ được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Phòng Kinh tế đất, địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn.

Việc lựa chọn tổ chức tư vấn nhằm phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể, làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với các khu đất theo nội dung được cơ quan chức năng nêu trong từng văn bản.

Các khoản tiền 39,57 triệu đồng và 43,62 triệu đồng được đề cập trong thông báo là chi phí phục vụ công tác xác định giá đất, không phải giá trị quyền sử dụng đất hay số tiền nghĩa vụ tài chính cuối cùng của các doanh nghiệp.

Hai văn bản hiện thể hiện việc đề nghị chào giá dịch vụ tư vấn; chưa có thông tin trong tài liệu về đơn vị được lựa chọn thực hiện, kết quả định giá đất hoặc số tiền nghĩa vụ tài chính được xác định sau cùng.