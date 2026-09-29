Chào bán IPO thu về gần 800 tỷ đồng, Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) mang phần lớn đi trả nợ ngân hàng

Huy động hàng trăm tỷ đồng để thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi thông báo xác nhận Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (thương hiệu Amy Grupo) đã hoàn tất việc phân phối 16,1 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Sau đợt IPO này, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp ghi nhận 244 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 17,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo phương án chào bán đã được thông qua trước đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ ấn định mức giá chào bán 48.900 đồng mỗi cổ phiếu. Đợt phát hành giúp công ty huy động thành công 787,29 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp nêu rõ việc dùng 480 tỷ đồng từ số tiền thu được để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng. Phần 307,29 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động, chủ yếu phục vụ việc thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp.

Bản cáo bạch IPO cung cấp thêm chi tiết về lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp này. Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ được thành lập vào năm 2015 với mức vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 40 tỷ đồng. Trải qua 11 lần tăng vốn liên tiếp, quy mô vốn điều lệ của công ty hiện đã vươn lên mức 1.444,57 tỷ đồng. Trong lịch sử huy động vốn, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ với mức giá 10.000 đồng mỗi đơn vị.

Lợi nhuận đi lùi, dòng tiền kinh doanh thâm hụt nặng trong nửa đầu năm 2026

Quá trình huy động vốn từ thị trường chứng khoán diễn ra khi bức tranh tài chính của Công nghiệp Á Mỹ đang chịu nhiều áp lực lớn. Báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh thu của công ty đạt 3.352,89 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu tăng trưởng khá tốt, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại đi lùi 13%, chỉ đạt mức 300,38 tỷ đồng. Nguyên nhân chính yếu đến từ việc biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể từ mức 21,3% xuống chỉ còn 18,6%.

Ngoài sự sụt giảm của biên lợi nhuận, cấu trúc chi phí phình to cũng ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí tài chính trong kỳ tăng 28,5% so với bán niên năm trước, tương ứng tăng thêm 18,8 tỷ đồng lên mức 84,79 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng vọt 43,8%, tương ứng mức tăng 71,1 tỷ đồng để chạm ngưỡng 233,26 tỷ đồng.

Điểm đáng lo ngại hơn cả là tình trạng thâm hụt dòng tiền. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 140,7 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 176,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận mức âm 106,85 tỷ đồng. Hoạt động duy nhất tạo ra dòng tiền dương 91,17 tỷ đồng là hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ việc gia tăng vay nợ. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp đã chạm mức 2.581,9 tỷ đồng, vượt 125,8% tổng vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngắn hạn chiếm áp đảo với 2.484,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn ở mức 97,8 tỷ đồng.