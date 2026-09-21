Chào bán cổ phiếu tăng vốn lên ngàn tỷ, Chứng khoán UP (UPS) đón dòng tiền khủng từ tổ chức bất động sản

Kế hoạch huy động vốn và phân bổ nguồn lực

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP vừa thông qua nghị quyết về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Quyết định này được thực thi dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ ĐHĐCĐ đã được thông qua vào ngày 16/03/2026. Theo phương án chi tiết, doanh nghiệp sẽ phân phối hơn 67,6 triệu cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư chiến lược. Khối lượng phát hành đợt này tương đương mức gấp đôi tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Mức giá chào bán riêng lẻ được hội đồng quản trị xác định là 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Về tiến độ thực hiện, thời gian nhận tiền mua cổ phần chính thức bắt đầu từ ngày 21/09/2026 và kéo dài đến trước 11 giờ trưa ngày 21/10/2026. Trong trường hợp các nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền sớm hơn thời hạn quy định, hội đồng quản trị công ty sẽ chủ động quyết định kết quả chào bán căn cứ trên tình hình thực tế. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, công ty chứng khoán này sẽ chính thức nâng mức vốn điều lệ lên con số 1.000 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến đạt 676,2 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp phân bổ cho các mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng 400 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh. Số tiền hơn 276 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho mảng cho vay giao dịch ký quỹ. Toàn bộ nguồn vốn huy động mới này dự kiến sẽ được giải ngân hoàn tất ngay trong năm 2026 để nắm bắt các cơ hội trên thị trường.

Mối liên kết khăng khít giữa nhà đầu tư và dàn lãnh đạo

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ đợt này chỉ bao gồm hai cái tên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Tuấn An đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phần lớn khối lượng phát hành còn lại tương đương 62,62 triệu cổ phiếu dự kiến được phân phối cho tổ chức là Công ty Cổ phần Bolt Holdings.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Bolt Holdings mới được thành lập vào ngày 29/02/2024 với định hướng hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại tầng 8 số nhà 11B phố Cát Linh thuộc phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội. Ở thời điểm khởi tạo, tổ chức này có mức vốn điều lệ 10 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm giữ 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm giữ 10% và ông Cao Tấn Thành nắm giữ 10%.

Điểm đáng chú ý nằm ở những vị trí nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bất động sản này. Cổ đông sáng lập Cao Tấn Thành sinh năm 1991 chính là người đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Bolt Holdings khi mới thành lập. Ông Thành cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán UP từ tháng 06/2024 đến khi được miễn nhiệm tại kỳ họp bất thường vào tháng 06/2025. Vào tháng 02/2026, ông Thành đã bán ra 3 triệu cổ phần công ty chứng khoán, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 81,6% xuống còn 72,33% nhưng vẫn tiếp tục duy trì vị thế là cổ đông lớn nhất.

Quá trình tăng vốn của Bolt Holdings cũng đi kèm với sự luân chuyển nhân sự có liên quan đến Chứng khoán UP. Tháng 01/2026, khi công ty này tăng vốn lên 110 tỷ đồng, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Vũ Khánh Din. Ông Din hiện đang giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Chứng khoán UP. Sau đó, doanh nghiệp bất động sản này tiếp tục có những bước tăng vốn thần tốc lên 810 tỷ đồng vào tháng 03/2026 và đạt mức 1.500 tỷ đồng vào tháng 04/2026. Đến tháng 05/2026, ông Lưu Thái Đông đã chính thức thay thế ông Vũ Khánh Din đảm nhận vị trí điều hành cao nhất tại tổ chức này.