Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà cho 20 gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân ở thôn Giá tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Báo cáo tại ngày hội cho thấy, thôn Giá hiện có 342 hộ với 1.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 97%. Năm 2026, diện tích gieo trồng toàn thôn đạt 834ha; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 705 con (vượt kế hoạch đề ra). Công tác an sinh xã hội được chú trọng với 15/41 hộ thoát nghèo (36,59%) và 23/59 hộ thoát cận nghèo (38,98%). Toàn thôn đã xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng; vận động, trao tặng 682 phần quà (gần 875 triệu đồng) cho các hộ khó khăn. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế và 338/342 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (98,8%).

Phát biểu chung vui với bà con, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Ông nhấn mạnh, ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam – năm đầu tiên triển khai theo Nghị quyết của Quốc hội nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Giá.

Biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân xã Phước Hà (với 7/7 khu dân cư tổ chức ngày hội sôi nổi), ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị địa phương tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa cơ sở và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động xã hội hóa 2 tỷ đồng để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá. Ông Nguyễn Hải Ninh đã tặng quà Ban công tác Mặt trận thôn cùng 20 gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong tặng quà 50 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã Phước Hà cũng khen thưởng 7 hộ gia đình tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2026.