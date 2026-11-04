Chánh Văn phòng Tổng thống Indonesia bị cách chức sau vụ nghe lén

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi ông Listyo cùng 2 quan chức cảnh sát cấp cao khác bị bắt giữ với cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống.

Phát biểu với báo giới, ông Prasetyo Hadi - người phát ngôn của Tổng thống Prabowo nêu rõ, hành động nghe lén của những quan chức trên có thể cấu thành tội phản quốc và đe dọa an ninh quốc gia. 3 nghi phạm có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc chặn, ghi âm, chuyển hướng, sửa đổi, cản trở hoặc giám sát trái phép các cuộc liên lạc điện tử không công khai, với mức án lên đến 10 năm tù.

Tối 3/11, cảnh sát cho biết các nghi phạm đang bị điều tra về hành vi nghe lén trái phép tổng thống, các quan chức nhà nước, giới truyền thông, chính trị gia, doanh nhân và lãnh đạo các tổ chức quần chúng và các nhóm phi chính phủ.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã tiến hành những vụ nghe lén mà không có yêu cầu chính thức từ cơ quan điều tra. Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2025-2026, khi ông Listyo còn là Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, và các nghi phạm đã ra lệnh nghe lén mà không tuân thủ đúng quy trình. Hiện chưa xác định được động cơ của việc nghe lén. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc đã ra lệnh xóa các tệp tin chứa thông tin liên lạc bị chặn vào cuối tháng 10, được cho là nhằm mục đích che giấu bằng chứng và xóa dấu vết của chiến dịch.

Trong một diễn biến khác, Quân đội Indonesia đang triển khai hơn 20.000 binh sĩ và nhân viên đến thủ đô Jakarta. Đợt triển khai mới bao gồm binh sĩ từ các đơn vị hải quân và thủy quân lục chiến cũng như các trung tâm huấn luyện và căn cứ hải quân từ tỉnh Java và Lampung.

Người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Indonesia, Thiếu tướng Muhammad Nas cho biết việc điều động quân đội là thủ tục tiêu chuẩn nhằm duy trì an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.