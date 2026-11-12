Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Minh (thứ 4 từ trái qua phải) và các đồng chí được bầu giữ các chức vụ.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu chức danh này.

Kết quả, ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Loan do được điều động nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ông Nguyễn Thành Minh sinh ngày 15/8/1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân tiếng Anh và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Minh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Đại Từ.

Sau kiện toàn nhân sự tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên gồm Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh và các Phó chủ tịch: Nguyễn Linh, Dương Văn Lượng, Trần Văn Hậu, Nông Quang Nhất và Nguyễn Thành Minh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công thương.