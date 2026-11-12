Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Tân Hải

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo Nhân dân trong thôn.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng (hàng đầu bên phải), cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo Nhân dân trong thôn

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, chia sẻ niềm vui trước những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết tại khu dân cư.

Lãnh đạo xã Tân Hải và Nhân dân trong thôn dự ngày hội

Thôn Tam Tân có 783 hộ với 3.555 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng thanh long. Phát huy tinh thần đoàn kết, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Hồ Văn Đức, người dân thôn Tam Tân đóng góp ý kiến xây dựng quê hương tại ngày hội

Người dân đã đóng góp 25 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong các ngõ, hẻm và 30 triệu đồng nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn. Thôn cũng vận động xây dựng mô hình tổ Nhân dân tự quản về môi trường với 39 hộ tham gia, góp phần nâng cao ý thức thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải Mai Văn Hiệu tặng quà cho Nhân dân trong thôn

Công tác chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Trong năm, thôn vận động trao 1.000 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng; trao 780 suất quà trung thu trị giá 23,4 triệu đồng cho thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên phải) tặng quà cho thôn Tam Tân

Nhờ sự hỗ trợ của các cấp và tinh thần tương trợ trong cộng đồng, số hộ nghèo giảm từ 4 hộ xuống còn 3 hộ, hộ cận nghèo giảm từ 4 hộ xuống còn 2 hộ. Đến nay, thôn không còn hộ có nhà ở tạm bợ, hư hỏng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hải Cao Mạnh Khởi (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được người dân hưởng ứng. Qua bình xét cuối năm, có 710/717 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 99%; thôn duy trì danh hiệu “Thôn văn hóa” và bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng phát huy hiệu quả khi 10/10 vụ việc được hòa giải thành công, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Dịp này, người dân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến về các vấn đề thiết thực tại địa phương, trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Hàm Tân tặng 10 triệu đồng hỗ trợ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hải

Xã cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua; tặng quà cho hộ nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết, phấn khởi và những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Tam Tân đạt được trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình đề nghị địa phương và khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống; quan tâm giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là giá trị di tích Dinh Thầy Thím.

Người dân trong thôn tham dự ngày hội

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình, mỗi người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự, chấp hành các quy định về an toàn giao thông và chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Người dân trong thôn tham dự ngày hội

Cùng với đó, thôn cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tân Hải quan tâm tiếp thu, xem xét và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.

Quang cảnh ngày hội