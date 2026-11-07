Chánh Văn phòng của ông Zelensky không kỳ vọng đột phá từ đàm phán với Nga, Mỹ ở Abu Dhabi

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kyrylo Budanov, sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, truyền thông địa phương đưa tin ngày 6/11, dẫn cuộc phỏng vấn của ông Budanov với đài CBS News (Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov cho biết ông không kỳ vọng sẽ có bước đột phá từ các cuộc đàm phán sắp tới, nhưng coi việc phái đoàn Ukraine và Nga đồng ý gặp mặt trực tiếp trong cùng một căn phòng là một bước tiến quan trọng.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Đây không phải là những cuộc đàm phán cuối cùng hay mang tính quyết định, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận về việc tạo ra các điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc chiến hiện nay", ông Budanov nói.

"Liệu chúng tôi có đạt được kết quả gì không? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó. Hãy chờ xem trong vài ngày tới", Chánh Văn phòng của ông Zelensky chia sẻ với CBS News.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chánh Văn phòng Kyrylo Budanov (phải). Ảnh: Türkiye Today

Theo ông Budanov, cuộc gặp này được kỳ vọng là một phần trong tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn, thay vì chỉ là một nỗ lực đơn lẻ nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ba bên này, với Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner là những người đại diện cho Washington. Các cuộc thảo luận này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Kiev và Moscow.

Phía Ukraine dự kiến sẽ nêu ra một số vấn đề, bao gồm khả năng ngừng bắn, các thỏa thuận an ninh và những bước tiếp theo hướng tới việc chấm dứt giao tranh. Kiev cũng đề xuất các thỏa thuận ngừng bắn theo từng lĩnh vực – cụ thể là đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Biển Đen, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

CBS News cũng lưu ý rằng ông Budanov nhấn mạnh đến kinh nghiệm quân sự của các thành viên trong phái đoàn hai bên; yếu tố này có thể giúp họ tìm thấy tiếng nói chung và đạt được tiến triển trong các khía cạnh kỹ thuật cụ thể liên quan đến một lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Song song với đó, về phía Nga, đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào ngày 10-11/11.

Phái đoàn Nga sẽ do Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu.

Minh Đức (Theo The Gaze, Xinhua)