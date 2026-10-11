Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân thăm Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 5, phải sang) cùng lãnh đạo thành phố và Tòa án nhân dân thành phố đón tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân (thứ 7, trái sang) cùng đoàn công tác. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự buổi tiếp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công giới thiệu khái quát về tổ chức bộ máy và hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trên địa bàn thành phố.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng hằng năm thụ lý, giải quyết khoảng 30.000 vụ việc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo thành phố, Toà án nhân dân thành phố tại buổi làm việc với đoàn Tòa án Trung Quốc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tòa án nhân dân thành phố luôn chú trọng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tranh tụng, đề cao việc phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp và các cơ quan khác nhằm bảo đảm các phán quyết của tòa án khách quan, công bằng, đúng pháp luật; đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, góp phần kiến tạo và phát triển.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng với đó, cải cách tư pháp được Tòa án nhân dân thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công, Tòa án nhân dân thành phố đang có những bước đi mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp; đẩy mạnh tổ chức các phiên họp, phiên tòa trực tuyến, với phương châm mang tòa án đến gần cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính tư pháp trên môi trường số, thực hiện thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới để các chủ thể được tiếp cận tư pháp một cách thuận lợi, với chi phí thấp nhất.

Quang cảnh buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh:: TRỌNG HUY

Thời gian tới, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các tòa án tại Trung Quốc, nhất là về tổ chức và hoạt động của tòa án; công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số, tố tụng điện tử, tòa án thông minh; nâng cao chất lượng xét xử; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án, cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của lãnh đạo thành phố và Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan, sức sống, sự phát triển của Đà Nẵng và kỳ vọng thời gian tới thành phố sẽ không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Đoàn công tác Tòa án Trung Quốc tham quan, nghe giới thiệu phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án dân sự. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo ông Trương Quân, thời gian qua, hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm để các tòa địa phương Việt Nam thông qua hợp tác tư pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 nước.

Qua tham quan Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác đánh giá cao hệ thống tòa án của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng luôn lấy người dân làm trung tâm để phục vụ, giúp người dân giải quyết vấn đề.

Lãnh đạo thành phố và đoàn công tác Tòa án Trung Quốc nghe giới thiệu mô hình Tương tác Holobox trợ lý ảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc đã có hợp tác sâu rộng trên mọi mặt, do đó ngành tư pháp cũng phải tích cực hoạt động, phối hợp, thực hiện tốt trong hợp tác, nhất là triển khai các thông cáo chung tại Diễn đàn Tư pháp Asean - Trung Quốc vừa qua.