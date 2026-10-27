Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp Chủ tịch Hội đồng Luật sư Vương quốc Anh và xứ Wales

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: H.N)

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Kirsty Brimelow KC cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Chánh án đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa giới luật sư hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật sư trong việc bảo đảm tính khách quan, công bằng trong hoạt động giải quyết, xét xử các vụ án.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư. Hoạt động của đội ngũ luật sư thời gian qua đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống pháp luật.

Trong định hướng hoàn thiện thể chế, lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá là yêu cầu quan trọng, vai trò của luật sư ngày càng được đề cao. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, tạo điều kiện để đội ngũ luật sư hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Đề cập định hướng xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là mô hình có những đặc thù, khác biệt so với cơ chế xét xử thông thường, trong đó có việc áp dụng hệ thống thông luật, sử dụng tiếng Anh trong hoạt động xét xử và tạo điều kiện để chuyên gia, thẩm phán nước ngoài tham gia theo quy định.

Để xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình này, Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Vương quốc Anh và xứ Wales trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp lý.

Chánh án bày tỏ hy vọng bà Kirsty Brimelow KC cùng các thành viên trong đoàn sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng mô hình Tòa án chuyên biệt, đồng thời kết nối, giới thiệu các chuyên gia, thẩm phán có trình độ và kinh nghiệm quốc tế phù hợp.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam với các tổ chức luật sư của Vương quốc Anh và xứ Wales tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Đại diện hai bên cùng trao đổi về vấn đề quan tâm. (Ảnh: H.N)

Đáp lời Chánh án Nguyễn Văn Quảng, bà Kirsty Brimelow KC cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, đồng thời bày tỏ vinh dự khi có dịp tìm hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp Việt Nam.

Bà cho biết trong năm nay, đại diện Hội đồng Luật sư Vương quốc Anh và xứ Wales cùng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi, từ các chương trình trực tuyến đến những chuyến thăm, làm việc trực tiếp. Qua các hoạt động này, quan hệ hợp tác giữa giới luật sư hai bên ngày càng được tăng cường.

Theo bà Kirsty Brimelow KC, Việt Nam và Vương quốc Anh có nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu bảo vệ công lý, thúc đẩy tính độc lập của luật sư và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân. Đây là những nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp.

Bà Kirsty Brimelow KC bày tỏ sự quan tâm đối với những bước phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Với kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư và hỗ trợ nâng cao năng lực pháp lý tại nhiều quốc gia, Hội đồng Luật sư Vương quốc Anh và xứ Wales sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về hệ thống thông luật, góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Tòa án chuyên biệt.

Bà cho biết đoàn công tác có các luật sư giàu kinh nghiệm, có uy tín quốc tế, hoạt động trong những lĩnh vực như hòa giải và luật thương mại quốc tế. Đoàn mong muốn trao đổi sâu hơn với phía Việt Nam về yêu cầu đặt ra đối với mô hình Tòa án chuyên biệt, qua đó xác định những nội dung có thể hợp tác, hỗ trợ thiết thực.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: H.N)

Bà Kirsty Brimelow KC cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể thu hút đội ngũ chuyên gia, Thẩm phán và luật sư có trình độ, kinh nghiệm quốc tế, sẵn sàng tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Phía Vương quốc Anh và xứ Wales sẵn sàng chia sẻ thông tin về mạng lưới chuyên gia, Thẩm phán có kinh nghiệm phù hợp để Việt Nam tham khảo.