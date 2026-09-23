Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trả lời các kiến nghị của cử tri xã Đức Trọng chiều 23/9

Chủ trì buổi tiếp xúc còn có các đại biểu: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng (giữa) và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị

Về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc (giữa), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dự hội nghị

Tại hội nghị, cử tri xã Đức Trọng nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, đất đai, hạ tầng, giáo dục, môi trường và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (ngồi giữa), ông Đặng Đức Hiệp (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc (trái), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Chi bộ thôn 9, kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau khi nghỉ việc. Cử tri Nguyễn Văn Tranh phản ánh một vụ án dân sự kéo dài gần 20 năm và đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Cử tri xã Đức Trọng kiến nghị về tăng cường giám sát của Nhân dân đối với các dự án giao thông trọng điểm của địa phương

Về giao thông, cử tri Phạm Minh Chiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường giám sát việc triển khai các công trình trọng điểm, quản lý, sử dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Văn Tranh nêu ý kiến kiến nghị

Cử tri phản ánh nguồn nước sạch tại khu vực Phú Hội trên tuyến ĐT724 chưa bảo đảm, tình trạng thiếu nước còn xảy ra vào mùa khô, đề nghị địa phương sớm có giải pháp khắc phục.

Đối với Dự án Nam sông Đa Nhim, cử tri Đinh Viết Hà đề nghị công khai tiến độ triển khai, hướng dẫn cụ thể phương án tái định cư, thời điểm đo đạc, kiểm đếm và chi trả bồi thường để người dân chủ động ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời ý kiến của cử tri

Cử tri Mai Thị Hoàng kiến nghị rà soát dự án hồ, đập chứa nước tại thôn K’Nai, làm rõ dự án có tiếp tục thực hiện hay không do đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ngoài ra, cử tri đề nghị quan tâm đưa lịch sử, văn hóa vào giáo dục; có chính sách phù hợp đối với cựu chiến binh và những người hoạt động tại các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành trao đổi, giải trình tại hội nghị. Những nội dung chưa được giải quyết sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho rằng những vấn đề được nêu khá toàn diện, phản ánh sát thực tế đời sống, từ y tế, giáo dục, môi trường, đất đai đến chính sách đối với các tổ chức ở cơ sở và quy định pháp luật.

Thông tin về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết, Quốc hội dự kiến xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và định hướng cho năm 2027.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực còn nhiều khó khăn, tác động từ xung đột, cạnh tranh thương mại và quan hệ giữa các nước có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực của từng địa phương, trong đó cần chú trọng tính tự lực, tự cường để chủ động ứng phó với những tác động từ bên ngoài.

Các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cấp, các ngành có thẩm quyền. Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải quyết những kiến nghị này. “Đây là nội dung rất quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội, nhưng đối với Kỳ họp thứ 2, kỳ họp cuối năm sẽ đặc biệt được quan tâm”, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nói.

Cử tri xã Đức Trọng tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chiều 23/9

Đồng chí đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương cần được chính quyền tiếp tục chỉ đạo, giải quyết. Những nội dung chưa được trả lời đầy đủ, các sở ngành liên quan cần có văn bản trả lời cụ thể để cử tri biết và theo dõi.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đây cũng là cơ sở để đại biểu Quốc hội theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, tránh tình trạng kiến nghị của người dân được chuyển đi nhưng chậm phản hồi.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Đức Trọng chiều 23/9

Về kiến nghị của cử tri liên quan việc giám sát các công trình giao thông trọng điểm, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá đây là vấn đề xác đáng. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành quan tâm lựa chọn một số công trình giao thông lớn để tăng cường giám sát, qua đó kịp thời nắm bắt tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri