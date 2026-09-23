Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin về kết quả kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp qua các đợt tiếp xúc trước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Riêng đợt tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ nhất có hơn 10.000 cử tri tham dự, với 262 ý kiến, kiến nghị được ghi nhận.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh duy trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tiếp nhận và xử lý 543 đơn, gồm 104 đơn khiếu nại, 114 đơn tố cáo và 325 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 237 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; 192 đơn được trả lời, hướng dẫn công dân; 114 đơn được xếp lưu do không đủ điều kiện xử lý.

Tại hội nghị, cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt nêu 10 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, các ý kiến tập trung vào chính sách khám, chữa bệnh, tình trạng thiếu thuốc, bảo đảm nguồn cung thuốc và vật tư y tế; đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ các đô thị du lịch trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải; phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm rác thải nhựa, nâng cao năng lực xử lý nước thải, bảo vệ cảnh quan đô thị.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế đầu tư, bố trí nguồn lực phù hợp đặc thù các địa bàn có lượng khách du lịch lớn. Theo đó, khi xác định nhu cầu đầu tư và chi phí phục vụ cần tính đến không chỉ dân số thường trú mà cả lượng khách du lịch, người tạm trú và mức độ sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng. Đồng thời, cử tri kiến nghị cần có cơ chế xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và du khách tham gia phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, bảo vệ cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, văn minh.

Một số ý kiến đề cập việc bổ sung chức danh, biên chế ở cơ sở; hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, nông nghiệp tuần hoàn; đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa, bất cập về thời gian học tập và khung giờ đưa đón học sinh.

Đặc biệt, cử tri Lê Thị Hương, tổ dân phố Hòn Bồ nêu kiến nghị về thực trạng khá "nóng" của khu vực Đà Lạt hiện nay, đó là do quá trình phát triển qua nhiều thời kỳ đã có nhiều trường hợp người dân sử dụng đất ở ổn định trên 30 năm qua, đất có nguồn gốc và không có tranh chấp. Nhưng chủ sử dụng lại đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri kiến nghị đơn giản hóa thủ tục giấy tờ nhà, đất, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần; đề nghị xem xét chính sách thuế đất phù hợp vì hiện tại thuế quá cao, tiền đóng thuế gần bằng giá trị của thửa đất trên thị trường.

Cử tri Lê Văn Trúc kiến nghị một số vấn đề chưa phù hợp trong Luật thừa kế.

Các kiến nghị của cử tri được lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ trao đổi, trả lời theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đề nghị chính quyền địa phương và sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, giải quyết, trả lời thấu đáo bằng văn bản đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, rõ ràng để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về tình trạng thiếu thuốc phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế, nhất là người cao tuổi, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là vấn đề xảy ra tại nhiều địa phương. Quốc hội và Chính phủ đã có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu thầu. Ông đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh để Đoàn đại biểu Quốc hội có cơ sở kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục xử lý khó khăn còn tồn tại.

Về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị xanh, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng đối với địa phương phát triển du lịch như Lâm Đồng. Ông đề nghị, tỉnh quan tâm đầu tư các khu xử lý rác thải; chú trọng xử lý rác và nước thải ngay từ đầu nguồn; thực hiện phân loại rác tại nguồn và xây dựng quy trình xử lý phù hợp đối với rác đã được phân loại.

Đối với phản ánh về sự chênh lệch số liệu dân số giữa thực tế và trên hệ thống, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị, lực lượng Công an địa phương rà soát, cập nhật số liệu, bởi thống kê dân số đầy đủ, chính xác là cơ sở để hoạch định phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với kiến nghị thiếu sách giáo khoa, ông Nguyễn Văn Quảng thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tháo gỡ.

Với nhóm kiến nghị về đất đai, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị nào thuộc thẩm quyền thì tỉnh chủ động tháo gỡ. Vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương, đề nghị tỉnh thống kê đầy đủ, kiến nghị lên Quốc hội để sắp tới sẽ đưa ra vào chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đây là nguồn thông tin cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật đất đai trong kỳ họp lần này.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng.