Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trả lời các kiến nghị của cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt sáng 23/9

Đồng chủ trì buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung dự hội nghị

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và gần 200 cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt dự hội nghị.

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh (giữa), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh (bên trái), Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh dự hội nghị

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quản lý đất đai, giáo dục, môi trường và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (ngồi giữa), ông Đặng Đức Hiệp (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc (trái), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Võ Văn Sang phản ánh tại một số cơ sở khám chữa bệnh còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế, nhất là thuốc phục vụ điều trị thường xuyên, dài ngày cho người cao tuổi. Cử tri đề nghị Trung ương có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người dân.

Quang cảnh hội nghị

Về môi trường, cử tri Lê Thị Thanh Phụng, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Phù Đổng Thiên Vương đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với đô thị du lịch Đà Lạt trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải; phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Theo bà Phụng, cần có cơ chế xã hội hóa phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và du khách tham gia phân loại rác tại nguồn.

Gần 200 cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sáng 23/9

Nhiều cử tri cũng phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn chậm, đề nghị làm rõ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để tháo gỡ.

Cử tri Lê Thị Hương, Tổ dân phố Hòn Bồ cho biết, hiện còn trên 50% số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo cử tri, việc sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, thay đổi địa giới hành chính và quy hoạch khiến người dân gặp khó khăn trong hoàn thiện hồ sơ. Bà đề nghị nghiên cứu cơ chế xử lý phù hợp đối với những trường hợp sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, khiếu nại.

Cử tri Lê Văn Trúc, tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2 ý kiến về thủ tục pháp lý trong tranh chấp hưởng quyền thừa kế, tặng, cho tài sản còn phức tạp

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu, Tổ dân phố Đa Thiện, phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học 2026 - 2027 khiến một số phụ huynh, học sinh phải tự photocopy, phát sinh chi phí. Cử tri đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo để sớm khắc phục.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường; đồng thời nêu một số vướng mắc trong quy định về thừa kế, xác định người thuộc các hàng thừa kế và thủ tục xác nhận người được hưởng chế độ, chính sách.

Cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu, tổ dân phố Đa Thiện phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 và đề nghị Đoàn ĐBQH có ý kiến để Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có giải pháp tháo gỡ thực trạng này.

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, sát thực tế của cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ông đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương trước và sau khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm. Ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội đã quyết định giám sát trên phạm vi toàn quốc việc sản xuất, cung ứng và nội dung sách giáo khoa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đang tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp tháo gỡ.

Về tình trạng thiếu thuốc, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, đây là vấn đề đã xảy ra tại nhiều địa phương và được Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đối với những khó khăn còn phát sinh tại Lâm Đồng, ông đề nghị Sở Y tế chủ động tham mưu, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh. Trong đó, một trong những vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu thầu, mua sắm thuốc, Bộ Y tế đã có hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Đối với những vấn đề còn vướng về thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ làm việc, có ý kiến với Bộ Y tế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt đồng tình với ý kiến trả lời của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ý kiến của các sở, ngành, địa phương tại hội nghị

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri, phân loại theo từng lĩnh vực và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét.

Đối với những nội dung thuộc trách nhiệm địa phương, Đoàn ĐBQH đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu, giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri theo quy định.