Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng Khảo sát tiến độ dự án phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (giữa) tham gia khảo sát thực tế

Dự án Fab-Lab do Công ty CP VSAP LAB đầu tư tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 2.200m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m².

Theo thiết kế, dự án gồm hai khu vực chính, trong đó phòng lab phục vụ nghiên cứu, phát triển các công nghệ đóng gói bán dẫn mới; phòng Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng các thiết bị và công nghệ tiên tiến. Khi hoàn thành, đưa vào hoạt động, dự án dự kiến đạt công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Đoàn tham gia khảo sát thực tế

Tại buổi khảo sát, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng lưu ý chủ đầu tư triển khai từng bước các công việc, bảo đảm quá trình thực hiện dự án được chú trọng cả về xây dựng, sở hữu trí tuệ, kết nối khách hàng và đối tác. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để dự án được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Fab-Lab được xác định là mô hình tiên phong tại Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến. Dự án hướng đến phát triển công nghệ lõi, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mô hình kết hợp nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Fab-Lab được kỳ vọng tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Công Hạnh