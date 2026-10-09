Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khảo sát tiến độ dự án Fab-Lab tại Đà Nẵng. (Ảnh: T.C)

Cùng đi có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố; đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án Fab-Lab là mô hình tiên phong tại Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển công nghệ lõi, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 30/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi kiểm tra, khảo sát, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng lưu ý triển khai từng bước các công việc của dự án; chú trọng công tác xây dựng, sở hữu trí tuệ, kết nối khách hàng, đối tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm để dự án triển khai hiệu quả, góp phần vào mục tiêu phát triển chung.

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị thành phố quan tâm để dự án tiếp tục được triển khai hiệu quả. (Ảnh: T.C)

Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) do Công ty Cổ phần VSAP LAB đầu tư tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 7/2025, xây dựng trên diện tích hơn 2.200m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m².

Dự án gồm hai khu vực chính: Phòng Lab phục vụ nghiên cứu, phát triển các công nghệ đóng gói bán dẫn mới và phòng Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến.

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự án sẽ có công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm hằng năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Với mô hình kết hợp nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Fab-Lab được kỳ vọng tạo nền tảng đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ; góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng và khu vực miền trung.