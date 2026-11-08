Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao quà tặng thôn Ka Ming tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Ka Ming ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và biểu dương tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng phát biểu, chúc mừng nhân dân thôn Ka Ming nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày hội là dịp để người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền và mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, sự chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, kiểu mẫu tại địa phương; ghi nhận vai trò của các chi hội, đoàn thể, già làng và người có uy tín trong vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lưu ý việc chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cơ Ho; tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số an toàn.

Đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân, thôn Ka Ming tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã Di Linh và tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lâm Đồng nghe bà con thôn Ka Ming giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Cơ Ho tại không gian tổ chức ngày hội. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Thôn Ka Ming hiện có 471 hộ với 2.183 nhân khẩu, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Cơ Ho. Năm 2000, Ka Ming được công nhận thôn văn hóa đầu tiên của huyện Di Linh; năm 2021 tiếp tục đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quà tặng nhân dân thôn Ka Ming. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Năm 2026, đời sống kinh tế địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người khoảng 85 triệu đồng/năm. Thôn hiện chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và đồng chí Nguyễn Thái Học trao quà tặng nhân dân thôn Ka Ming. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Hạ tầng dân sinh từng bước được đầu tư, 100% các trục đường trong khu dân cư được cứng hóa, các hộ đều được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; tất cả trẻ em trong độ tuổi được đến trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%; các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự được triển khai thường xuyên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm và đồng chí Phạm Thị Phúc trao quà tặng nhân dân nhân thôn Ka Ming. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao tặng quà và hỗ trợ 100 triệu đồng cho thôn Ka Ming nhằm thực hiện các công trình dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao những phần quà động viên cán bộ và nhân dân trong thôn.