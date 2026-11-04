Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tiên Thọ

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tiên Thọ. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chi bộ thôn Tiên Thọ hiện có 41 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ thôn Tiên Thọ thông tin tình hình thời sự, quán triệt các chủ trương, văn bản mới của cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Trong tháng 10, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, kiểm tra, giám sát và triển khai các mô hình “Dân vận khéo”.

Đồng thời, vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn; thực hiện chính sách an sinh xã hội, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung góp ý về công tác quy hoạch, sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng; phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; bảo đảm an ninh trật tự, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nguyễn Chí Công thông tin một số nội dung quan trọng, định hướng của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nguyễn Chí Công thông tin trao đổi về những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước; các định hướng đổi mới, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phân tích những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố đề nghị Chi bộ thôn Tiên Thọ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Cùng với đó, cấp ủy Chi bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nguyễn Chí Công trao hỗ trợ, động viên Chi bộ thôn Tiên Thọ 5 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thời gian tới.