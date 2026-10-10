Chánh án TANDTC Việt Nam hội đàm song phương với Chánh án TANDTC Trung Quốc

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước thời gian qua, đồng thời trao đổi các định hướng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác tư pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Tòa án điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xét xử.

Thúc đẩy hợp tác tư pháp đi vào chiều sâu

Trao đổi tại cuộc hội đàm, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng chào mừng Chánh án TANDTC Trung Quốc ngài Trương Quân cùng đoàn công tác tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc góp phần khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của diễn đàn, đồng thời bày tỏ tin tưởng những hoạt động trao đổi tại diễn đàn sẽ mở ra các phương thức hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng hội đàm song phương với Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC Trung Quốc.

Theo Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc, trong đó hợp tác tư pháp và quan hệ giữa TANDTC hai nước tiếp tục được củng cố, nâng lên tầm cao mới. Những trao đổi tại Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc tháng 11/2025 và chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc tháng 8/2026 đã mang lại nhiều kinh nghiệm thiết thực cho ngành Tòa án Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đạt được, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị chuyên môn, nhất là chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Tòa án điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường giao lưu, hợp tác trực tiếp giữa Tòa án các địa phương, tạo điều kiện để các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và tham mưu cho lãnh đạo Tòa án tối cao hai nước về các giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Chánh án TANDTC Việt Nam và Chánh án TANDTC Trung Quốc trao tặng hoa, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước.

Chánh án TANDTC Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2027, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác đã được hai bên thống nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong hoạt động xét xử

Nhất trí với những đánh giá và đề xuất của Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TANDTC Trung Quốc ngài Trương Quân khẳng định quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước có nền tảng vững chắc, được xây dựng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Ngài Trương Quân nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thực chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, ổn định của mỗi nước cũng như khu vực. Trong đó, ngành Tòa án hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các định hướng hợp tác chung.

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng và Chánh án TANDTC Trung Quốc Trương Quân trao tặng quà lưu niệm tại cuộc hội đàm song phương.

Chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp tại Trung Quốc, ngài Trương Quân cho biết Trung Quốc chú trọng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đổi mới hoạt động tư pháp gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và xây dựng môi trường phát triển ổn định.

Đáng chú ý, trước yêu cầu chuyển đổi số, ngành Tòa án Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin và nghiên cứu ứng dụng AI để hỗ trợ công tác xét xử. Cuối tháng 9/2026, Trung Quốc đã tổ chức hội thảo về ứng dụng AI trong hoạt động xét xử, đồng thời dự kiến ban hành quy định về lĩnh vực này vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Theo ngài Trương Quân, các quy định dự kiến sẽ làm rõ giới hạn về đạo đức trong ứng dụng AI, đồng thời bảo đảm vai trò chủ thể của thẩm phán trong quá trình xét xử. Hệ thống ứng dụng AI phục vụ hoạt động xét xử đã được thí điểm tại 160 Tòa án từ tháng 8/2026 và dự kiến được mở rộng trong năm 2027.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng dự kiến xây dựng giáo trình đào tạo thẩm phán chuyên sâu về hệ thống ứng dụng AI trong xét xử, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư pháp.

Lãnh đạo TANDTC Việt Nam và Trung Quốc trao tặng quà lưu niệm, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành Tòa án hai nước.

Đối với đề xuất tăng cường hợp tác giữa Tòa án các địa phương và chuẩn bị Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2027, ngài Trương Quân khẳng định phía Trung Quốc coi trọng đề xuất của TANDTC Việt Nam và sẵn sàng phối hợp triển khai. Hai bên được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò của Tòa án các tỉnh biên giới trong trao đổi kinh nghiệm, hòa giải các tranh chấp dân sự, thương mại, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất.

Hướng tới nền tư pháp hiện đại, phục vụ phát triển

Trao đổi tại buổi hội đàm, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng bày tỏ ấn tượng với những kinh nghiệm mà phía Trung Quốc chia sẻ, đặc biệt là quan điểm gắn hoạt động của Tòa án với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, Việt Nam đang định hướng hoạt động của Tòa án không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử mà còn góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Trong quá trình hiện đại hóa ngành Tòa án, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong ứng dụng AI vào hoạt động xét xử, nhất là các vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức của thẩm phán, tính chính xác và bảo mật của hệ thống công nghệ.

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng và Chánh án TANDTC Trung Quốc Trương Quân tại cuộc hội đàm song phương, bên lề Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư.

Cuộc hội đàm góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Trung Quốc, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận, mở rộng trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác tư pháp theo hướng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Kết thúc hội đàm, một lần nữa, Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Chánh án Trương Quân và các thành viên Đoàn đã đến thành phố Đà Nẵng tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư; tin tưởng Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.