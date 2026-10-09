Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng khảo sát dự án công nghệ bán dẫn tại Đà Nẵng

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng, sáng 9/10, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC đã khảo sát thực tế tiến độ triển khai Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab).

Chánh án TANDTC cùng đoàn công tác nghe đại diện đơn vị triển khai dự án báo cáo, trao đổi về tình hình thực hiện các hạng mục tại công trình.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cùng đại diện UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án Fab-Lab do Công ty CP VSAP LAB đầu tư tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.200m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m².

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên đoàn công tác khảo sát khu vực phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói vi mạch bán dẫn tiên tiến tại Đà Nẵng.

Theo thiết kế, dự án gồm hai khu vực chính là phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn mới và khu vực Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án dự kiến đạt công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Tại buổi khảo sát, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng lưu ý chủ đầu tư triển khai các hạng mục theo từng bước, chú trọng công tác xây dựng, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối khách hàng và đối tác. Đồng thời, đề nghị TP. Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để dự án được triển khai hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng khảo sát thực tế tại dự án vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố.

Fab-Lab được định hướng trở thành mô hình tiên phong tại Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến. Dự án hướng đến phát triển công nghệ lõi, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mô hình kết hợp nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, dự án được kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.