Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ka Ming

Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TANDTC dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Ka Ming, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Ka Ming, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự còn có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo tỉnh, xã Di Linh và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Ka Ming.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá kết quả xây dựng cộng đồng tại Ka Ming, ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy tinh thần đoàn kết.

Thôn hiện có 471 hộ với 2.183 nhân khẩu, trong đó có 465 hộ đồng bào Cơ Ho và 6 hộ đồng bào Kinh. Từ năm 2000, Ka Ming được công nhận là thôn văn hóa đầu tiên trên địa bàn; năm 2021 đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2026, có 459/471 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,45%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề cần khắc phục như sinh kế còn phụ thuộc vào giá cà phê, lúa nước; việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang ở một số hộ còn chuyển biến chậm; tình trạng xả rác không đúng quy định và trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Ngày hội là dịp để gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Từ thực tế đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với thượng tôn pháp luật; chăm lo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng sản xuất và hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với đó, cần quan tâm an sinh xã hội, giáo dục, sức khỏe; gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Ho, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số an toàn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng đại biểu tham dự buổi lễ.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự đồng thuận của người dân, thôn Ka Ming sẽ tiếp tục phát triển, trở thành cộng đồng dân cư gắn bó, sẻ chia, góp phần xây dựng xã Di Linh ngày càng bền vững.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao 100 triệu đồng hỗ trợ thôn Ka Ming thực hiện các công trình dân sinh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm trao thêm 50 triệu đồng hỗ trợ địa phương. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh cũng trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao 100 triệu đồng hỗ trợ địa phương thực hiện các công trình dân sinh.

Phát biểu đáp từ, lãnh đạo địa phương trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Văn Quảng; đồng thời khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành những việc làm thiết thực.

Xã sẽ tập trung phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Tại ngày hội, địa phương biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng thôn văn hóa và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những phần quà được trao tận tay các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Di Linh cũng phát động phong trào thi đua năm 2027, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nhảy sạp và giới thiệu những sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào địa phương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương có nhiều xã, phường triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Tiết mục cồng chiêng, múa xoang mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Ho tại ngày hội.

Các địa phương chủ động lựa chọn nội dung, quy mô và hình thức tổ chức phù hợp với bản sắc văn hóa, điều kiện thực tế, nguồn lực và nhu cầu của Nhân dân.

Qua đó, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong khu dân cư.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện văn hóa của tỉnh là Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt Opera House và một số di tích lịch sử, văn hóa ở khu vực trung tâm Đà Lạt.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao đổi với người dân địa phương.

Sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” và Giải Marathon hữu nghị Việt - Hàn cũng dự kiến diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên từ ngày 20 đến 24/11.

Bên cạnh đó, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 20/11 tại phường Đông Gia Nghĩa.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, phường Phan Thiết.